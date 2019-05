La police d’Edmonton s’excuse auprès de la communauté LGBT

« Soyons clairs : ceci n'est pas derrière nous, et il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré le chef du Service de police d'Edmonton (EPS), Dale McFee, en présentant des excuses officielles à la communauté LGBT pour la discrimination et l'oppression systémiques que la police lui a fait subir.

En conférence de presse vendredi matin, Dale McFee n’a pas fait preuve de la même hésitation que son prédécesseur pour présenter ses excuses officielles à la communauté LGBT, deux mois après son entrée en fonction.

« Au nom du Service de police d’Edmonton, je suis désolé. Nous sommes désolés », a-t-il dit, en prenant soin de préciser qu’il s’adressait à tous les membres du public et du service de police d'identité gaie, lesbienne, bisexuelle, transgenre, queer et deux esprits.

« Nous ne nous cacherons pas derrière l’excuse du contexte historique : ce qui était permis à une époque ne doit plus être accepté », a-t-il clamé.

Les descentes que la police avait l'habitude de faire dans les saunas fréquentés par les hommes gais dans les années 80 ont dû venir à l’esprit de plus d’une personne. Le chef a cependant souligné que les traitements discriminatoires et l’indifférence subis pendant des années marquent encore aujourd’hui les relations entre la police et la communauté.

Ces actions font mal, érodent la confiance et créent de la peur. Elles poussent des membres du public et du Service à se sentir en danger dans la rue, à leur travail, et parfois dans leur propre maison Dale McFee, chef du Service de police d’Edmonton.

« Les excuses, c’est important, mais ce n’est pas suffisant », dit-il.

Des consultations prévues

Il annonce du même coup le démarrage d’un processus de « consultation et réconciliation » au cours duquel les personnes LGBT seront invitées à partager leurs expériences et leurs points de vue avec e Service de police.

L’EPS invite les gens à se prononcer sur la forme que devrait prendre cette consultation sur son site Internet (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Une longue histoire à réparer

Les polices de Toronto, Montréal et Calgary ont tous fait des excuses officielles aux membres de la communauté LGBT ces dernières années.

En août, CBC a mis la main sur mémo interne de l’EPS qui montrait que le chef de l’époque, Rod Knecht, hésitait à suivre leur exemple. « Alors que certains voudraient des excuses, d’autres sont passés à une autre étape, et des excuses représenteraient en fait un pas en arrière » a écrit l’ex-chef.

La descente au Spa Pisces en 1981, qui s’est soldée par l’arrestation d’une cinquantaine de personnes, est toujours un souvenir douloureux pour plusieurs membres de la communauté LGBT. À l’époque, l’EPS avait pour habitude de révéler le nom des gens arrêtés dans les saunas aux journalistes, forçant ainsi plusieurs d’entre eux à sortir du placard contre leur gré.

L’EPS dit cependant travailler fort depuis plusieurs années pour améliorer ses relations avec la communauté LGBT. C’est dans cet esprit qu’il s’est doté d’un comité de liaison avec les minorités sexuelles en 1992.

Dale McFee a annoncé qu’il avait l’intention de travailler personnellement avec ce comité dès aujourd’hui.