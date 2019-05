Les pompiers d’Abbotsford manquent de ressources pour desservir la population croissante

Le public nous pose de plus en plus de questions: 'Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps pour arriver?' 'Pourquoi êtes-vous si peu nombreux?' , explique le chef intérimaire du service des incendies d’Abbotsford, Tom Dodd.

Le nombre de pompiers et de camions disponibles est inférieur à celui d’autres villes du Lower Mainland, selon l’Association des pompiers d’Abbotsford.

Abbotsford : 90 pompiers pour une population de 141 500 personnes

Delta: 160 pompiers pour une population de 110 848 personnes

Coquitlam: 154 pompiers pour une population de 150 000 personnes (source: Association des pompiers d’Abbotsford)

La population de la ville a grandi de 25 % dans les dernières 10 années,et la croissance devrait continuer à s’accélérer.

Pompiers stressés

Le manque de ressources a également un effet négatif sur la santé mentale des pompiers. Selon Tom Dodd, 25 % du département aurait pris un congé relié au stress dans les deux dernières années.

Tom Dodd est pompier depuis 20 ans. Photo : Radio-Canada

Il croit que cette réalité s'explique par la pression de travailler avec peu d’effectifs.

Caserne de pompiers vide

Le conseil municipal et le maire ont établi un objectif de sept minutes comme temps de réponse pour le service des incendies. La caserne #7 au nord-est d’Abbotsford n’a atteint cet objectif que pour 3,2 % de ses appels en six mois.

Selon l’Association des pompiers d’Abbotsford, c'est une conséquence directe du manque de ressources.

La caserne #7 n’a pas de pompiers à temps plein et demeure fermée la plupart du temps. Elle est seulement utilisée par des équipes sur appel.

La seule caserne de pompiers située au nord-est d'Abbotsford n'a pas de personnel à temps plein Photo : Radio-Canada / Martin Diotte

En 2010, la ville avait recommandé, pour cette caserne, l’embauche de 20 pompiers à temps plein sur une durée de quatre ans. En 2018, la ville a toutefois précisé que ces embauches prendront place au plus tôt en 2023.

Pour le chef des pompiers d’Abbotsford, Don Beer, il est injuste de comparer Abbotsford aux villes environnantes.

L'homme, qui parlait au nom de la municipalité, croit que d'avoir plus de personnel et d'équipement ne veut pas nécessairement dire que ces villes sont plus efficaces.

Remplir la caserne #7 à temps plein coûterait un peu plus de deux millions de dollars par année, ce qui causerait une augmentation de taxes de 1,7 %.

Pour certains résidents de la région, cet argument ne suffit pas.