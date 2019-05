Les jeunes savaient que le thème de l’examen porterait sur les changements climatiques, mais la question les a pris par surprise.

On ne se doutait pas qu'ils allaient utiliser cet angle-là, un angle qu'on a trouvé vraiment pessimiste , explique Valérie Boucher, une élève de cinquième secondaire de Trois-Rivières.

Penser à comment s'adapter plutôt que de parler de solutions pour freiner le phénomène a fait voir rouge aux élèves.

Plusieurs l'ont perçu comme s'il n'y avait plus de chance d'arrêter les changements climatiques , mentionne l'élève Francis Larouche.

Une page Facebook intitulée Examen du ministère 2019 a été lancée et rassemble maintenant plus de 35 000 membres. En plus des discussions et blagues sur le sujet, une volonté est née de s'insurger contre le sentiment d’abandon perçu dans l'intitulé de l'examen.

Comme plusieurs élèves de cinquième secondaire, Francis Larouche, Maude Mainville et Valérie Boucher ont été surpris de la question posée à l'examen ministériel et se sont joints aux discussions sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Valérie Boucher a alors proposé un geste simple, mais symbolique : laisser un cercle vert à la fin des copies d’examen. Un cercle pour la terre et le vert pour l'environnement et l'écologie en référence à la marche pour le climat. Il n’en fallait pas plus pour lancer un mouvement. Le message a fait réagir les jeunes internautes plus de 3600 fois.

C'est comme un cri du coeur pour nous. Valérie Boucher, élève de cinquième secondaire

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, voit du positif dans cette polémique.

Que les étudiants soient mobilisés, intéressés à agir concrètement, sincèrement, c'est formidable. Je trouve que c'est porteur d'espoir pour l'avenir du Québec et pour l'avenir de l'humanité , dit-il.

Selon le reportage de Vincent Bonnay