Des carcasses d'animaux dans un écocentre de Chicoutimi

D'après la Ville de Saguenay, un trappeur est fort probablement à l'origine de cet épisode plutôt saugrenu.

Selon toute vraisemblance, il aurait connu des ennuis avec son appareil de congélation. Puis, il aurait décidé de se départir de cet électroménager puisque les carcasses laissées à l'intérieur se seraient rapidement détériorées.

Un employé de l'entreprise Carrefour environnement Saguenay qui venait pour récupérer le congélateur a fait cette découverte.

Le directeur des relations de presse de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard, s'explique mal comment une telle histoire a pu se produire.