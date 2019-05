Éducation : forte hausse des congés maladie en Abitibi-Témiscamingue

C'est à la Commission scolaire Harricana que la hausse des dépenses liées à l'assurance-salaire est la plus importante. Alors que l'organisation dépensait 527 000 $ en 2015-2016, le chiffre atteint plus d'un million de dollars en 2017-2018 (1 058 898 $). Une hausse de plus de 100 %.

Le nombre de jours d'absence du personnel enseignant est aussi passé de 1120 à 2783 durant la même période.

La directrice des ressources humaines à la Commission scolaire Harricana, Maryline Lambert, assure qu'il s'agit d'une préoccupation pour son organisation, mais ajoute une précision concernant l'année 2015-2016.

L'année 2015-2016, on avait un indice de performance exceptionnellement bas par rapport aux autres commissions scolaires, alors c'est difficile de se comparer à notre meilleure année jamais vue. L'année 2017-2018, c'est une année effectivement où on a eu un haut taux d'absentéisme, mais on a eu des années où les taux étaient encore plus élevés.

À la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, l'assurance-salaire a aussi augmenté de 68 % entre 2015-2016 et 2017-2018.

Le directeur des ressources humaines, Vincent Boutin, croit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il affirme qu'il faut analyser la situation sur le long terme et non sur une seule année.

En 2017-2018 on a eu des cas que je vais nommer comme étant isolés. On a eu beaucoup d'invalidité de nature oncologique ou cardiovasculaire, ce qu'on ne voit pas d'habitude ou très rarement. À titre d'exemple, on a eu quatre personnes qui ont souffert d'un cancer en 2017-2018, c'est plutôt rare, d'habitude on en a peut-être un par année.

Le fait que le nombre d'employés a aussi augmenté à la commission scolaire peut avoir joué dans la balance selon lui.

Le meilleur indice pour nous c'est quand on se compare au Réseau de l'éducation du Québec. Quand on se compare avec l'ensemble du Réseau de l'éducation québécois, en 2017-2018 on était exactement dans la moyenne alors que les deux années auparavant, on était même meilleur que la moyenne.

En baisse au Témiscamingue

La seule commission scolaire de la région où le coût d'assurance-salaire est à la baisse est celle du Lac-Témiscamingue, soit une baisse de 38 % en trois ans.

La directrice des ressources humaines, Josée Beaulé, affirme que la commission scolaire a mis en place différentes mesures dans les dernières années.

Il y avait la volonté de faire des suivis plus rapprochés en lien avec les personnes en arrêt de travail et d'utiliser peut-être plus rapidement les services d'une expertise médicale appropriée. Tout ça dans un but, pas de contraindre un individu, mais de mettre davantage le doigt sur le bon problème et le bon traitement.

Josée Beaulé admet tout de même que le taux d'assurance-salaire risque d'augmenter l'année prochaine.

On a mis à jour un plan d'action en santé et sécurité, qualité de vie au travail qui ne touchera pas que l'aspect physique au travail, mais aussi l'aspect psychologique et là aussi on espère travailler davantage en prévention.

Hélène Lambert, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Une situation liée à la pénurie de main-d'oeuvre?

Même si certains congés maladie sont inévitables, la présidente du Syndicat des enseignants de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Hélène Lambert, assure que la surcharge de travail est en partie responsable.

Il y a des enseignants qui tombent en congé maladie très souvent à cause de la charge de travail qui est de plus en plus lourde et je ne vais pas nier le fait qu'avec la pénurie d'enseignants que l'on vit, il y a des impacts sur nos enseignants.

Hélène Lambert affirme que cette surcharge de travail vient notamment du fait qu'il y a maintenant davantage d'élèves en difficulté.

L'intégration des élèves en difficulté dans nos classes n'a pas diminué, mais les services eux n'ont pas suivi au même rythme , avance-t-elle.

Les commissions scolaires affirment qu'il est très difficile d'évaluer concrètement si la pénurie de main-d'oeuvre est reliée à la hausse des congés maladie. On assure tout de même mettre en place différentes mesures, dont le programme d'aide aux employés.

Il a été impossible d'obtenir les chiffres de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, puisque l'organisation n'a pas répondu à notre demande d'accès à l'information.