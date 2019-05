L’espoir des verts dans la partielle de Nanaimo-Ladysmith

Un texte de Dominique Arnoldi

Difficile d'ignorer les pancartes du Parti vert sur Protection Island, une oasis de forêts et de verdure à 10 minutes à peine en traversier piétonnier du centre-ville de Nanaimo, sur la côte est de l'île de Vancouver.

Peter Rombow, l'un des quelque 350 insulaires, est venu s'installer pour sa retraite, il y a cinq ans, sur la petite île où on circule plus souvent en voiturette de golf qu'en automobile et d'où plusieurs résidents font la navette quotidiennement à Nanaimo pour leur travail.

Les habitants de Protection Island, en Colombie-Britannique, se déplacent souvent en voiturette de golf. Photo : Radio-Canada / Dominique Arnoldi

« Le Parti vert a mis des pancartes sur les terrains des résidents qui l’ont demandé. Il y en a 35 sur l'île, et il y en aurait beaucoup plus, mais on n'en avait plus à leur donner. Je dirais que le Parti vert a ni plus ni moins conquis Protection Island! Il y a deux pancartes pour les néodémocrates, mais c'est tout. Il n'y en a aucune des autres partis », raconte le retraité.

Une surprise dans une circonscription considérée depuis quelques cycles électoraux, comme un château-fort néodémocrate au provincial comme au fédéral.

Peter Rambow pense que les verts gagnent de plus en plus de terrain. « Moi, je suis dégoûté de la corruption dans les partis traditionnels. Trudeau avait dit qu'il n'y aurait pas de pipeline et qu'on aurait une réforme électorale. Il a menti. Et les gens se rendent compte que le Parti vert ne parle pas que d'environnement. Ils ont une politique de taxation qui est plus équitable […] Et puis ils s'intéressent aux problèmes d'itinérance. Il y a beaucoup de sans-abri à Nanaimo. »

L'environnement et les changements climatiques, qui font présentement la une de la presse, rendent également la tâche plus facile au Parti vert. La Ville de Nanaimo vient de déclarer l'état d'urgence climatique, les inondations au Québec font la une et la Colombie-Britannique se prépare à une nouvelle saison de feux de forêt, un problème devenu récurrent dans la province.

Odette Moreau, bénévole pour le Parti vert dans Nanaimo-Ladysmith, a l’impression qu’elle arrive à convaincre les gens parce qu’elle a de bons arguments. « Personne ne peut ignorer que la planète est en danger actuellement et qu’il faut faire un changement ou qu’il faut faire quelque chose. Il n'y a qu'à regarder autour de nous et à écouter les nouvelles. »

Au déclenchement des élections en avril, le Parti vert était le premier à distribuer des pancartes sur les pelouses des électeurs, prenant par surprise les néodémocrates, historiquement dominants dans la circonscription.

Pourquoi pas un candidat vert?

Mais le meilleur argument du Parti vert dans Nanaimo-Ladysmith semble être le court mandat qui sera accordé au candidat élu dans cette élection partielle fédérale; les élections générales seront en octobre. Paul Manly, un producteur de films issu d'une famille bien connue de Nanaimo, a réussi à tripler le nombre de voix du Parti vert aux élections fédérales de 2015 et à obtenir près de 20 % des votes.

Il aime rappeler qu'il n'en coûtera rien aux électeurs de voter pour les verts cette fois-ci. « Ça n'aurait pas de grandes conséquences si on élisait un vert. Justin Trudeau sera toujours premier ministre. Si on élit un néodémocrate, un libéral ou un conservateur, ce sera le statu quo à Ottawa.

Mais si je suis élu, ça créera un regain d'énergie pour la cause environnementale, ça enverra un coup de semonce aux autres partis, ça leur montrera que les électeurs prennent les changements climatiques au sérieux et ça donnerait un coup de main à Elizabeth May à Ottawa. Paul Manly, candidat vert dans Nanaimo-Ladysmith

Agrandir l’image Protection Island, en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada

L'élection d'un deuxième député vert à Ottawa permettrait également à Elizabeth May de présenter des motions au Parlement, motions qui requièrent l'appui d'un deuxième député.

Une idée qui séduit plusieurs électeurs qui normalement votent pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), comme Linda et Claire Hélie.

« J’ai passé l'âge de voter stratégiquement et je suis trop vieille pour ne pas suivre mon cœur; alors j'ai voté vert », lance Linda Hélie. « Il est plus que temps; de fait, il est presque déjà trop tard. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. C'est la première fois que je vote pour les verts. Je vote normalement pour le NPD et je me sens un peu comme une traîtresse, je donne encore de l'argent aux deux partis! »

Je pense que l'île doit être verte. Je pense qu'au niveau fédéral, il faut élire le plus de verts possible, parce que notre très honorable Justin, malgré son âge, ne penche pas beaucoup pour l'environnement. Claire Hélie

La nervosité du NPD

Une montée en popularité du Parti vert rend nerveux les stratèges du NPD, qui ont l'habitude d'avoir à combattre les conservateurs dans Nanaimo-Ladysmith.

Glen Sanford, le gérant de campagne du NPD, met en garde contre le danger de voter pour le Parti vert. Un vote qui pourrait donner l'avantage aux conservateurs, dit-il.

Mais le candidat néodémocrate Bob Chamberlin, vice-président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, jouit de solides appuis. Il est aussi l'architecte de la fermeture d'une dizaine de fermes d'élevage de saumons, jugées un danger pour le saumon sauvage.

J'aime le fait qu'il soit autochtone et qu’il ait une longue histoire de service public. Il a aussi fait beaucoup de choses pour les communautés autochtones, et c'est de ce genre de leader dont on a besoin. Il a beaucoup d'expérience. Nathan, résident de l’île de Gabriola

L'électricien d'une quarantaine d'années John Sliminicky est membre du NPD depuis l'âge de 12 ans. Il croit que son parti pourra régler la crise du logement à Nanaimo. « Beaucoup de gens sont soit sans-abri ou ils n'arrivent pas à gagner assez d'argent. Beaucoup de jeunes sentent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et même si plusieurs investisseurs ont fait fortune dans l'immobilier, il ne semble pas que beaucoup de gens participent à cette richesse. C'est une fausse économie. Je crois que le NPD saura rendre le marché immobilier de nouveau abordable. »

Une campagne difficile pour les libéraux

La candidate libérale Michelle Corfield est une femme d'affaires respectée dans la région pour avoir été présidente et vice-présidente de l’Administration portuaire de Nanaimo, ainsi que du Conseil législatif de la Première Nation d’Ucluelet et membre fondatrice de la fiducie du règlement de la Première Nation d’Ucluelet. Elle admet que la campagne est difficile.

C'est un défi! Mais les libéraux vont gagner. Je crois qu'il est temps pour Nanaimo d'avoir sa place au sein d'un gouvernement au pouvoir. Oui, c'est un peu difficile, mais je travaille très fort à remporter ce siège pour le Parti libéral. La candidate libérale Michelle Corfield

Les candidats des différents partis lors d'un débat pendant la campagne électorale pour la partielle fédérale du 6 mai dans la circonscription de Nanaimo-Ladysmith Photo : Radio-Canada / Dominique Arnoldi

On sent l'effet d'une grogne contre le gouvernement libéral de Justin Trudeau, observe Jocelyne Praud, politologue de l'Université de l'île de Vancouver. « Il y a la question des pipelines. L'opposition aux pipelines est assez importante, mais y a quand même pas mal de gens qui soutiennent les pipelines, ici à Nanaimo. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les pipelines et qui reviennent vivre à Nanaimo. Et le scandale par rapport à SNC-Lavalin rend difficile la campagne de Michelle Corfield. »

On aime voter à Nanaimo

La ville de Nanaimo en est à sa sixième élection en deux ans. Il y a eu deux plébiscites, une élection municipale, le scrutin provincial de 2017 ainsi que la partielle provinciale du début de l'année, qui aurait pu voir basculer le gouvernement de la Colombie-Britannique, formé de l'alliance des néodémocrates et des verts.

Malgré les nombreux appels aux urnes, les électeurs de Nanaimo ne semblent pas fatigués de l'exercice électoral. Aux élections fédérales de 2015, 75 % des résidents avaient voté. Déjà plus de 19 000 électeurs se sont prévalus de leurs droits de vote par anticipation dans cette partielle, qui laisse présager un taux de participation également élevé.

Entre-temps, tous les chefs de parti sont venus à plusieurs reprises donner un appui à leur candidat respectif, dans cette dernière partielle avant les élections fédérales d'octobre. Même Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada. Elizabeth May y organise un rallye pour dimanche, la veille du scrutin, et le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, rencontre pour une troisième fois les électeurs trois jours avant le vote.