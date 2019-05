L’avez-vous vu? L'antidote contre un puissant venin et le secret de la diète des pandas

Des chercheurs pensent avoir trouvé l'antidote à l'un des venins les plus puissants de la planète et d'autres estiment avoir percé le secret de la diète végane des pandas géants. Voici six nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

1. Le secret de la diète végane des pandas géants

Il pèse en moyenne un peu plus de 100 kg et mesure environ 1,65 mètre de long. Et malgré cette taille imposante, il se nourrit exclusivement de bambou. Comment le panda géant arrive-t-il à combler ses besoins énergétiques avec une diète aussi exclusive?

Des chercheurs australiens et chinois ont découvert que leur régime leur permet en fait d’assimiler autant de protéines que les carnivores. Plus encore, les protéines constituent 50 % de leurs apports journaliers en nutriments, ce qui les classe au même rang que des carnivores notables comme les loups ou les chats sauvages.

C’est leur digestion très efficace et la quantité énorme de bambou qu’ils ingèrent chaque jour, soit jusqu’à 20 kg, qui leur permet d’assimiler autant de protéines tout en étant herbivores.

« Si l’on se fie seulement à ce qu’ils mangent, les pandas géants appartiennent sans conteste à la famille des herbivores, mais si l’on regarde la composition nutritive de ce qu’ils assimilent, alors nous pourrions les classer chez les carnivores », explique Fuwen Wei, biologiste à l’Académie des sciences de Pékin, et coauteur de l’étude à ce sujet parue cette semaine dans la revue Current Biology.

2. Un antidote à l’un des venins les plus puissants de la planète

La saison des méduses se déroule environ d'octobre à mai en Australie. Photo : getty images/istockphoto / PeteKaras

La méduse-boîte australienne est surnommée la guêpe des mers et ce n’est pas fortuit. Sa piqûre génère une douleur insoutenable, elle peut aussi provoquer des nécroses de la peau, de sévères inflammations et même des crises cardiaques pouvant entraîner la mort en quelques minutes seulement. Inutile de mentionner que la Chironex fleckeri, qui peut mesurer jusqu’à trois mètres de long, est redoutée par les baigneurs des océans Indien et Pacifique.

Des scientifiques de l'Université de Sydney pensent toutefois avoir trouvé un antidote à son puissant poison. En tentant de comprendre le fonctionnement du venin, l'équipe a découvert qu’il avait besoin de cholestérol pour tuer les cellules humaines.

Les chercheurs ont donc décidé de tester les médicaments existants sur le marché pour traiter les problèmes de cholestérol et ils ont découvert que s’il était appliqué dans les 15 minutes suivant une piqûre, le médicament peut bloquer la nécrose de la peau et soulager la douleur. Par contre, l’équipe ne sait pas si le traitement peut prévenir les arrêts cardiaques. D’autres tests seront nécessaires.

Chaque année, les piqûres de méduses-boîtes tuent des dizaines de personnes tandis que des milliers d’autres sont hospitalisées. Le seul remède connu à l'heure actuelle est du vinaigre, qui permet de neutraliser l'éjection du venin qui ne l'a pas encore été dans le sang de la victime.

3. Un drone pour nettoyer les océans

Le plastique dans les océans est un véritable problème environnemental. Photo : iStock

Plus de 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les mers chaque année, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Invités à appliquer les connaissances acquises lors de leurs études de 1er cycle en génie, cinq étudiants de l’Université Concordia ont décidé de s’attaquer à ce problème en créant un prototype de drone aquatique capable de déceler le plastique à la surface de l’eau et de le recueillir.

Ce qui rend le prototype unique, c’est son utilisation des technologies de traitement de l’image qui lui permet de reconnaître les matières à recueillir à la surface de l’eau. Aussi, le drone n’exige qu’un entretien minimal, soutiennent les étudiants.

Le prototype de drone aquatique conçu par les étudiants en génie. Photo : Courtoisie de l'Université Concordia

La majeure partie du plastique qui se retrouve en haute mer provient des réseaux fluviaux des zones habitées, l’emplacement idéal du prototype serait donc à la sortie de ces cours d’eau et lacs, affirme Marouane Elouaraa, membre de l’équipe et finissant en génie mécanique.

L’objectif serait d’utiliser le drone comme un système de filtrage qui permettrait d’éviter que le plastique ne se rende jusque dans les océans, où il se dégrade en microparticules, s’intègre dans l’environnement et perturbe le fonctionnement normal des hormones chez les animaux comme chez l’homme.

4. Combattre les gaz à effet de serre grâce à l’air conditionné

Des climatiseurs regroupés sur un toit Photo : iStock

Plus il fait chaud, plus nous sommes nombreux à allumer la « clim ». Et, paradoxalement, plus il y a de climatiseurs en marche, plus nous contribuons à réchauffer la planète. Le cercle vicieux est tel que la quantité d’énergie consommée à cette fin a triplé depuis 1990. Des chercheurs de l’Institut de technologie de Karlsruhe, en Allemagne, ont toutefois imaginé un modèle qui permettrait de changer la donne.

La ventilation, le chauffage et la climatisation déplacent énormément d’air. En une heure, ces systèmes peuvent remplacer 5 à 10 fois le volume d’air d’un édifice. Or, les technologies qui permettent de capturer le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère dépendent de ce type de mouvements d’air. Alors, pourquoi ne pas économiser de l’énergie en rendant les deux systèmes interdépendants?

Le modèle imaginé par l’équipe de l’ingénieur chimique Roland Dittmeyer va encore plus loin. En plus d’utiliser l’énergie générée par les mouvements d’air pour capturer le CO2 présent dans l’air, le modèle a pour objectif de transformer le gaz carbonique recueilli en hydrocarbures liquides.

Résultat? « Des puits de pétrole synthétiques » hyper locaux pour combler les besoins énergétiques des communautés et des édifices, écrivent les chercheurs dans leur étude publiée mardi dans la revue Nature Communications.

Selon eux, toutes les composantes nécessaires au système sont déjà disponibles sur le marché. L’objectif de M. Dittmeyer est de construire un prototype complet « d’ici deux ou trois ans » lui permettant de démontrer toutes les étapes pour créer une bouteille d’hydrocarbures liquides à partir du CO2 capturé par un système de climatisation.

5. Un gel injectable pour reconstruire des tissus humains endommagés

Un gel injectable composé de nanofibres pourrait faciliter la vie des chirurgiens plastiques qui font de la reconstruction. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Un accident de voiture, une blessure de guerre ou encore une chirurgie peuvent laisser des trous béants dans les tissus mous d’un patient, sans que son corps arrive à réparer les dommages.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université Johns-Hopkins ont toutefois mis au point un gel injectable renforcé par des nanofibres qui peut reconstruire la graisse, les muscles et les tissus conjonctifs du corps en servant de charpente et en mobilisant les cellules cicatrisantes.

Jusqu’à maintenant, le gel n’a été testé que sur des rats et des lapins. Mais si les tests sur des humains présentaient des résultats aussi concluants, ce gel pourrait rapidement devenir un outil incontournable pour les chirurgiens plastiques.

Actuellement, les chirurgiens peuvent prélever des tissus ailleurs sur le corps pour les transplanter. Ils disposent également de certains types de gel injectables. Mais ces options laissent souvent d’importantes cicatrices ou créent des déformations.

La particularité de ce nouveau gel réside dans ses nanofibres qui le rendent plus résistant sans toutefois le rendre rigide, comme les autres gels déjà existants. Les cellules macrophages qui servent à la cicatrisation peuvent donc effectuer leur travail sans créer de déformation.

Éventuellement, ce gel pourrait permettre de reconstruire des tissus complexes comme ceux du cœur.

6. Au cœur d'une supernova

Se trouver aux premières loges d’une supernova? C’est désormais possible grâce à la simulation 3D des origines de Cassiopée A (Nouvelle fenêtre) , un nuage multicolore fait de gaz et de particules qui s’est formé au moment de l’implosion d’une étoile située à 11 000 années-lumière de la Terre.

Les astronomes estiment que l’implosion de l’étoile en fin de vie à l’origine du nuage Cassiopée A a été visible sur Terre il y a un peu plus de 300 ans. Les couleurs de la simulation produite par la Smithsonian ont été créées à partir de différentes ondes radio enregistrées par des observatoires américains.

Selon une étude publiée en 2006, le nuage serait toujours en expansion, à une vitesse de 6000 kilomètres par seconde, et sa température atteindrait 28 millions de degrés Celsius.