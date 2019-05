« Les services de 1re ligne n'existent pratiquement plus », dénonce l'Ordre des travailleurs sociaux

« Les travailleurs sociaux du Québec sont comme dans une machine », dénonce la présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Guylaine Ouimette, qui dénonce qu'en protection de la jeunesse, l'effritement des services et les délais d'attente « portent préjudice à la sécurité des enfants ».

« On a parfois l'impression, dans le contexte de surcharge, de pénurie [et] de coupes budgétaires, que les dossiers sont gérés pour éviter de donner des services » : c'est l'une des déclarations-chocs qu'a faites Mme Ouimette, vendredi, à Montréal, lors d'une conférence de presse destinée à mobiliser le gouvernement Legault sur les changements qui s'imposent dans le réseau des services sociaux.

Un réseau dont les difficultés criantes sont ressorties avec la mort d'une enfant de sept ans, qui était pratiquement depuis sa naissance dans la mire de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Les 14 000 membres de l'OTSTCFQ « sont en deuil » depuis le décès de cette fillette de Granby, a déclaré Mme Ouimette, et « ils sont les premiers à s'interroger et à chercher des solutions pour que cela n'arrive plus jamais ».

Cela dit, la présidente de l'Ordre s'est refusée à commenter davantage cette affaire à laquelle quatre enquêtes seront consacrées, dont une publique.

Mais dans la foulée de « cet événement dramatique », l'Ordre des travailleurs sociaux livre le message suivant : « Depuis 10 ans, il y a vraiment un effritement dans l'offre du panier de services sociaux ainsi qu'en santé mentale ».

Pour Mme Ouimette, le gouvernement du Québec doit de toute urgence « affirmer et solidifier une vraie première ligne de services sociaux ».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a clairement signifié en 2011 que l'accès aux services sociaux est un puissant déterminant de la santé de la population, a-t-elle rappelé. « Or, au Québec, cet accès s'est détérioré au fil des années. »

Les services sociaux généraux, qu'on peut aussi désigner comme services sociaux de première ligne, n'existent pratiquement plus [au Québec]. Guylaine Ouimette, présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Ce n'est pas la première fois que l'Ordre lance ce cri d'alarme.

Guylaine Ouimette a affirmé en avoir parlé au ministre délégué de la Santé, Lionel Carmant, en novembre, en février et pas plus tard que lundi passé.

Toutefois, cette dégradation n'a pas commencé l'automne dernier, a-t-elle expliqué.

« En 1998, un groupe d'experts chargé par le ministre [Jean] Rochon de faire des recommandations sur la protection de la jeunesse disait : ''Force est de constater que si l'on ne remet pas le secteur de jeunesse au coeur des priorités dans les prochaines années, les difficultés que connaît ce secteur, dont les listes d'attente ne sont qu'un symptôme parmi les plus visibles, vont s'accroître et le filet de sécurité de même que l'accessibilité aux services que l'on veut garantir à la jeunesse seront compromis'' », a rappelé Mme Ouimette.

Vingt ans plus tard, le péril qu'appréhendaient ces experts est arrivé, a-t-elle affirmé.

On ne peut pas passer sous silence les effets pervers des coupes budgétaires qui ont été faites depuis 10 ans, et la dernière réorganisation a fait très mal aux services sociaux et en santé mentale. Guylaine Ouimette, présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

« Il faut absolument cesser la logique de productivité actuelle dans les services sociaux qui se fait au détriment même des services requis par une clientèle très vulnérable », a encore dit la présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux.