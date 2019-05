Le syndicaliste Leo Puddester est mort

Leo n’est plus, mais il aura laissé une marque indélébile sur notre province, notre syndicat et les nombreuses personnes pour qui il s’est battu et qu’il a représentées , lit-on dans une déclaration publiée par le syndicat NAPE. Sa personnalité était plus grande que nature et il a travaillé sans relâche pour défendre et faire avancer la cause des travailleurs de cette province, une chose dont il était très fier.

Selon le syndicat NAPE, M. Puddester a négocié plus de contrats et défendu plus de griefs que toute autre personne dans l’histoire de cette association. Son pourcentage de victoire en arbitrage est l’un des meilleurs au Canada , écrit le syndicat.

Terre-Neuvien dont la personnalité était décrite comme fougueuse et colorée, M. Puddester s’était joint au personnel de la Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees (NAPE) en 1983 et était devenu en 1999 le négociateur principal du syndicat.

Ancien membre des Forces armées canadiennes devenu gardien de prison en 1968, Leo Puddester avait été condamné en 2000 à quatre mois d’emprisonnement pour avoir contrevenu à un ordre de la cour dans le cadre d’un conflit de travail impliquant les agents correctionnels. Il s’était donc retrouvé dans une cellule du Pénitencier de Sa Majesté gardée par les travailleurs qu’il défendait.

L’ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Danny Williams, se souvient d’avoir visité Leo Puddester au pénitencier. Il a salué un syndicaliste féroce et sincère .