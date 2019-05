Tomodensitomètre: l’Hôpital de Kapuskasing surpasse son objectif

Le mois dernier, la campagne de financement a reçu un énorme coup de pouce grâce à un don d'un million de dollars du couple Marcel et Frances Labelle de Cochrane.

Des dons supplémentaires de commerces et d'individus de la communauté ont permis à l'hôpital d'atteindre et de surpasser son objectif.

Vendredi matin, les responsables de la campagne de financement ont indiqué que le montant amassé se chiffre maintenant à près de 1 804 000 $.

Ils se disent très reconnaissants de l’appui reçu de la communauté au cours des quelques mois de la campagne débutée en février.

C'est incroyable que ça n'a pas pris plus que 78 jours à atteindre notre but et même le surpasser.

Chantal Boyer-Brochu, membre du comité de financement