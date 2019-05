Une sage-femme retarde sa retraite pour assurer le service à Mont-Joli

Normalement, quatre sages-femmes assurent le service à la maison des naissances Colette-Julien, à Mont-Joli. L’équipe est déjà réduite à trois depuis plusieurs mois en raison d’un congé maladie.

Avec les vacances estivales qui approchent, il devenait plus difficile d’assurer le service 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

La doyenne du groupe, Christine St-Onge, devait prendre sa retraite le 31 mars. La femme de 59 ans a toutefois décidé de repousser son départ au 15 septembre.

Pourquoi ce choix? Pour mon équipe [et] pour les femmes qui veulent un suivi différent, sinon le service était en péril , explique Mme St-Onge.

Christine St-Onge est sage-femme depuis 1997. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Un peu par solidarité. Je ne me sentais pas bien de partir à ce moment-là et d’être obligée de dire à des femmes ''on ne peut plus vous garder''. Ça me fait plaisir, honnêtement. Je ne suis pas fatiguée de travailler, c’est juste que j’ai d’autres projets. Christine St-Onge, sage-femme

Des femmes reconnaissantes

Pendant ces quelques mois supplémentaires au travail, Christine St-Onge pourra accompagner plusieurs femmes, dont la Rimouskoise Julie Raymond, enceinte de son quatrième enfant.

Je trouve ça absolument extraordinaire. J'ai une reconnaissance infinie pour ce choix-là que Christine fait, parce que sinon, ça voudrait dire que ce serait impossible d'avoir un suivi sage-femme actuellement, ou pratiquement impossible. Juste de m'imaginer être dans une situation où je ne peux pas avoir d'option, c'est paniquant , soutient Mme Raymond.

Toutefois, ces femmes sont informées que pendant certains jours cet été, il ne sera pas possible pour elles d’accoucher à domicile, puisqu’une seule sage-femme sera en poste. Elles pourront donner naissance avec leur sage-femme, mais à l’hôpital, afin qu’une infirmière agisse comme deuxième intervenante.

Au total, les sages-femmes de la maison des naissances Colette-Julien font une centaine de suivis de grossesse chaque année.

En comparaison, pour l’année 2017-2018, plus de 700 accouchements ont eu lieu à l’hôpital de Rimouski.

La sage-femme Christine St-Onge examine Julie Raymond, qui est enceinte de son quatrième enfant. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Une pionnière

Christine St-Onge rêvait de devenir sage-femme avant même que la profession soit légalisée au Québec.

Lorsqu’elle a su qu’un premier programme de formation universitaire pour les sages-femmes était lancé au Canada, elle a vendu sa maison de Matane et s’est installée à Sudbury, en Ontario, avec son conjoint et ses quatre enfants.

En 1997, elle a fait partie de la première cohorte de sages-femmes qui ont obtenu leur diplôme au Canada. Depuis, elle a accompagné environ 800 naissances.

J'ai des clientes qui ont eu 4, 5, 6 enfants avec moi! Je commence à avoir des jeunes filles qui sont nées avec moi. C'est de la continuité, quand la jeune fille arrive et dit "C'est toi qui était là quand je suis née". Je suis grand-mère sage-femme! , raconte Christine St-Onge en éclatant de rire.

Une mère et son bébé (Archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Une pénurie provinciale

Le Bas-Saint-Laurent n’est pas la seule région à connaître des difficultés pour recruter des sages-femmes.

À l’heure actuelle, 160 sages-femmes pratiquent au Québec. Selon le Regroupement Les Sages-femmes du Québec, il en faudrait une trentaine de plus pour pourvoir les postes vacants, et encore davantage pour les nouveaux projets de maisons des naissances en développement.

De plus, un nombre limité de nouvelles diplômées joint les rangs des sages-femmes chaque année. Au Québec, une seule université, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), offre le programme de baccalauréat en pratique sage-femme. Selon l’UQTR, entre 15 et 20 nouvelles sages-femmes sont diplômées chaque année.

C’est sûr que présentement, partout au Québec, il y a un problème de recrutement au niveau des sages-femmes [...] C’est quand même une formation de quatre ans et demi, donc ça prend du temps pour former les nouvelles sages-femmes , explique la responsable des services de sage-femme au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Chantal Lavallée.

Chantal Lavallée, responsable des services de sage-femme au CISSS du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Deux finissantes de l'UQTR viendront d’ailleurs en renfort à Mont-Joli pour assurer des remplacements cet été.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent indique qu’un retour de congé de maternité est prévu pour l’automne, ce qui va assurer la continuité des services après le départ à la retraite de Christine St-Onge, maintenant prévu le 15 septembre.

Après son départ de la maison des naissances, Mme St-Onge souhaite travailler en coopération internationale, afin de former des sages-femmes en Afrique et en Asie.