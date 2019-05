Appel téléphonique d'une heure entre Trump et Poutine

Le président américain, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine, se sont entretenus pendant plus d'une heure au téléphone vendredi. Ils auraient discuté « très brièvement » du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle de 2016.

La conversation « globalement positive », selon Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, a notamment porté sur l’extension du traité américano-russe sur les armes stratégiques et la perspective d'un accord sur l’armement nucléaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine.

Elle a également traité de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président Trump aurait demandé à son homologue russe de s'impliquer davantage pour l’accélérer.

Les deux hommes d'État ont également échangé sur la situation en Ukraine et au Venezuela.

Dans ce dernier dossier, les deux pays s'accusent mutuellement d'alimenter les tensions. Washington soutient l'opposant vénézuélien Juan Guaido et réclame le départ du président Nicolas Maduro, alors que Moscou accuse les États-Unis d'essayer d'organiser un coup d'État.

Lors de l’entretien, M. Trump aurait affirmé que les États-Unis étaient « aux côtés du peuple vénézuélien », alors que Vladimir Poutine aurait insisté sur le fait que « seuls les Vénézuéliens ont le droit de décider du futur de leur pays ».

« L'ingérence dans les affaires intérieures, les tentatives de changement par la force du pouvoir à Caracas sapent les perspectives d'un règlement politique du conflit », a-t-il aussi dit, selon le compte-rendu russe.

Le Kremlin a tenu à souligner que l'appel téléphonique avait eu lieu à l'initiative de Washington.

Le rapport Mueller aux États-Unis

Pendant ce temps, aux États-Unis, le président de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, le démocrate Jerrold Nadler, a donné jusqu'à lundi matin au procureur général, William Barr, pour communiquer aux élus du Congrès l'intégralité du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'enquête russe.

Cette échéance fait suite au refus de William Barr de comparaître devant la commission.

« On ne peut contester l'intérêt constitutionnel et législatif que peut avoir le Congrès à enquêter sur des comportements inappropriés du président et de ses collaborateurs », a écrit Jerrold Nadler dans la lettre où il fixe l'échéance de lundi matin à William Barr.

Jusqu'à présent, les élus du Congrès ont eu accès à une version caviardée du rapport d'enquête établi par Robert Mueller sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur les présomptions de collusion entre l'équipe du candidat républicain Donald Trump et Moscou.