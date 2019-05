Des commerçants de Lévis en difficulté dans le secteur de la traverse

Malgré les efforts déployés par la Ville de Lévis au cours des dernières années pour aménager le quai Paquet, le secteur semble toujours dans l'ombre du Vieux-Québec.

La ville de Québec vue de la traverse de Lévis Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Le restaurant Barbacoa de la rue Saint-Laurent a fait faillite à la mi-avril. Le Tim Hortons de la gare fluviale a également cessé ses activités le 30 avril dernier. Il était situé dans les locaux de la Société des traversiers du Québec (STQ).

« La décision de fermer a été prise par le franchisé et la STQ en raison du manque d'achalandage pour le restaurant. Depuis plusieurs mois, les heures d'ouverture étaient réduites. Le franchisé faisait difficilement ses frais », explique le responsable des relations publiques à la STQ, Alexandre Lavoie.

Le local qui abritait le Tim Hortons Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Causes multiples

Le propriétaire de la microbrasserie voisine le Corsaire prévoit d'autres fermetures. Selon lui, les loyers sont dispendieux et l'accès au secteur est difficile.

« La marge bénéficiaire est de 2 % à 3 %. Quand tu mets des problèmes au niveau de l'achalandage, au niveau des entraves, que tu ne peux pas avoir ta clientèle, ça va tuer des entreprises », affirme Martin Vaillancourt.

Les gens d'affaires montrent du doigt les nombreux travaux routiers effectués près de la traverse depuis cinq ans.

« Quand on ne peut pas visiter un secteur pendant un été, il faut rattacher ces gens-là à des habitudes d'achalandage qu'ils ont perdu. Ça mérite des efforts et il faut investir des sommes pour la promotion », souligne le directeur de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, Christian Labbé.

Le manque de cohésion du secteur commercial et les problèmes de stationnement expliqueraient aussi les déboires des commerçants.

« Les trois quarts des stationnements sont occupés par des gens qui vont veiller à Québec, manger à Québec ou travailler à Québec. Ils reviennent tard en soirée et monopolisent des stationnements au complet », soutient Martin Vaillancourt.

« La trame urbaine est très diffuse. Il y a beaucoup de trous. Beaucoup de terrains vacants. Je pense que les projets qui vont s'en venir, comme le projet d'hôtel, vont contribuer à dynamiser le secteur », ajoute Christian Labbé.

Le propriétaire du Corsaire dit pouvoir survivre dans le secteur de la traverse en bonne partie grâce à sa microbrasserie du boulevard Guillaume-Couture.

« La microbrasserie est capable de soutenir le côté restauration-pub. On a été notre propre bailleur de fonds pendant les travaux. On a une bonne colonne. On est capable d'assurer notre showroom à la traverse », mentionne Martin Vaillancourt.

La Corporation de développement du Vieux-Lévis estime aussi que l'accueil des navires de croisières pourrait bénéficier aux commerçants de Lévis dans les prochaines années.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie.