Denis Lefebvre et Yves Denis reconnus coupables de meurtres

Après 28 jours de délibérations, un jury a rendu son verdict dans le procès d'Yves Denis et de Denis Lefebvre : les deux hommes sont reconnus coupables de deux meurtres au premier degré et de deux chefs de complot pour meurtre. Ils ont toutefois été acquittés des accusations d'homicide involontaire et de complot pour voies de fait graves.