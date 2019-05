Des bénévoles pourraient aider des gens du N.-B. qui perdront leur caisse populaire

Des bénévoles de la région de Kent, au Nouveau-Brunswick pourraient offrir leur aide aux membres d'UNI Coopération financière qui perdront leur point de service et qui n'ont pas de moyen de transport pour se rendre à un autre situé plus loin.

Plus tôt cette semaine, UNI Coopération financière a annoncé la fermeture de 12 points de service un peu partout au Nouveau-Brunswick.

Cette mesure sera un dur coup pour certaines personnes âgées qui n'ont pas de moyen de transport.

C'est le cas d'un couple qui habite dans la Villa Beausoleil, une résidence pour personnes âgées tout juste derrière le point de service de Sainte-Marie-de-Kent.

Eugère et Florence LeBlanc. Photo : Radio-Canada

Eugère LeBlanc a 89 ans et il est complètement aveugle. Son épouse, Florence, 88 ans, n'a pas de permis de conduire.

On va se fier sur les enfants pour nous aider. [...] Ça sera juste les samedis parce qu'ils travaillent. Florence LeBlanc, résidente de Sainte-Marie-de-Kent

Le directeur général de la Coopérative de développement régional - Acadie, Marc Henrie, prévoit qu'UNI coopération financière cherchera à atténuer les effets de la fermeture de points de service. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Or, selon un intervenant du milieu coopératif, UNI prendra des mesures pour atténuer les effets des fermetures sur ses membres les plus vulnérables.

Le directeur général de la Coopérative de développement régional - Acadie, Marc Henrie, croit qu'UNI a su tirer des leçons des dernières rondes de fermetures de ses points de service.

Selon lui, UNI organisera des réunions publiques dans chacune des communautés qui perdront leur point de service.

On veut chez UNI développer un genre de réflexion, puis une session de planification avec la communauté pour voir justement si c'est 10 personnes qui n'ont pas de voiture, est-ce qu'il y a un réseau de transport collectif qui est offert par un réseau d'inclusion communautaire régional? Marc Henrie, directeur général Coopérative de développement régional - Acadie

Dans Kent, une agence offre justement depuis six ans un service de transport en l'absence d'autobus et de taxis.

Chaque mois, les 29 chauffeurs bénévoles de Transport communautaire Kent font plus de 200 raccompagnements. Leurs clients se rendent à des rendez-vous médicaux ou à des magasins de la région pour faire leurs courses.

Le coordonnateur de Transport communautaire Kent, Sylvain Trahan, constate que les services offerts par les chauffeurs bénévoles deviennent encore plus importants, avec le vieillissement de la population. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Le coordonnateur de Transport communautaire Kent, Sylvain Trahan, note que le service qu'offrent les bénévoles de Transport communautaire Kent devient encore plus important avec le vieillissement de la population : Alors nous, on est là pour eux. Tous nos chauffeurs ont une expérience incroyable de route et aussi une très belle expérience de vie. Puis ils ont le coeur sur la main, prêts à aider.

Il croit que son agence peut offrir une solution de rechange. Il se dit prêt à négocier une entente avec UNI Coopération financière pour transporter ses clients vers un point de service qui restera ouvert. Le tarif pour le raccompagnement d'un client est de 35 ¢ le kilomètre.

Étant donné que ce sont eux qui ont fermé les points de service, alors oui, ça pourrait vraiment, s'ils veulent vraiment aider la population à se rétablir de cette fermeture-là, bien ça serait la meilleure façon d'y aller. Sylvain Trahan coordonnateur, Transport communautaire Kent

De son côté, UNI préfère ne pas commenter l'idée d'avoir recours à une agence locale pour offrir un service de transport à ses clients en milieu rural.