Nouveau gouvernement : se familiariser avec les changements

Les résultats des élections du 16 avril 2019 n'ont pas été une surprise pour ceux qui ont suivi la succession de sondages et la campagne électorale. Cette issue place néanmoins les Albertains dans un environnement politique qui sera à coup sûr différent de celui de quatre dernières années sous la gouverne des néodémocrates de Rachel Notley. En tant que citoyen, j'apprends à m'y familiariser.

Je voulais commencer par demander aux élus de m'aider dans ce sens. J'y ai renoncé pour l'instant, car les députés et les ministres en sont eux-mêmes à affûter leurs armes. Après tout, c'est normal de leur laisser le temps d'apprendre ou de s'ajuster à leurs nouveaux rôles et de les aligner avec leurs promesses de campagne.

Des acteurs encore en retrait

Le jour de l'assermentation du nouveau gouvernement, le mardi 30 avril, les ministres nommés se sont d'ailleurs tenus loin des médias. Christine Myatt, secrétaire de presse du Parti conservateur uni, avait indiqué qu'aucun membre du cabinet ne répondrait aux requêtes des médias avant d'avoir reçu les informations complètes sur son portefeuille.

Jusqu'à présent, le premier ministre, Jason Kenney, est encore pratiquement seul sur tous les fronts. Du côté de la nouvelle opposition officielle, la réorganisation est également en cours. Là aussi, c'est la cheffe, la prédécesseure de M. Kenney, Rachel Notley, qui prend les devants...

Sentiment d'insécurité

En se rendant aux urnes, le 16 avril ou par anticipation, les Albertains ont marqué chacun son choix. Ceux dont le candidat ou le parti a été victorieux peuvent afficher la confiance et la sérénité. Mais pour les autres, il y a un certain sentiment d'insécurité, car ils devront composer avec des élus ou un parti qu'ils n'ont pas choisis. Jusqu'à quel point ces élus seront-ils sensibles aux voeux de ceux qui leur ont préféré d'autres? Le pouvoir a, de toute façon, changé de mains. C'est maintenant à Jason Kenney de donner le ton et à Rachel Notley de démontrer que le nouveau patron de la province sert l'intérêt des Albertains, ou pas.

L'un des plus récents exemples concerne la loi 12. Le jour même de son entrée en fonction, le premier ministre Kenney s'est empressé de promulguer cette loi néodémocrate qui lui donne la latitude de bloquer ou de restreindre les livraisons d'hydrocarbures albertaines à une autre province. Rachel Notley a répondu que c'était aller vite en besogne, car la province visée sauterait sur l'occasion pour traîner l'Alberta en cour. La Colombie-Britannique a d'ailleurs réagi du tac au tac, promettant effectivement de contester la constitutionnalité de la loi en cause.

Rachel Notley, nouvelle cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée législative albertaine. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

À chacun son agenda

Il reste que pour montrer le sérieux de sa plateforme électorale, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition officielle, ne doit pas donner l'impression de changer de position du jour au lendemain. À défaut de changement radical, tout se jouera dans la nuance. À force de s'exprimer et de susciter des contre-arguments, chacun mettra de l'eau dans son vin ou se montrera intraitable.

Ce type de joute fait partie, à mon avis, de la beauté de la politique. Le tenant du pouvoir peut entraîner sa juridiction dans le sens qu'il veut, si l'opposition n'a pas les moyens de l'en empêcher ou de modérer son ardeur! Je crois cependant que gouverner et être un bon leader, ce n'est pas nécessairement faire tout ce qu'on veut ou matérialiser à tout prix ce qu'on a promis!

En mode de guerre

Comme pendant la campagne électorale, le ton du nouveau gouvernement albertain est en mode de guerre pour refaçonner l'image de l'Alberta. Jason Kenney n'attend pas pour s'attaquer à l'héritage néodémocrate. Il entreprend aussi des voyages à Ottawa pour dénoncer des projets de loi controversés et à Toronto pour réaffirmer avec son homologue ontarien leur bataille commune contre la taxe carbone fédérale.

Agrandir l’image Jason Kenney a rencontré son homologue ontarien, Doug Ford, le vendredi 3 mai, à Toronto. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Le nouveau premier ministre ne cache pas non plus sa volonté de s'éloigner de ceux qui, à son avis, oeuvreraient contre les intérêts de sa province. L'un d'eux, Ed Whittingham, ancien dirigeant de l'Institut Pembina, n'a pas hésité récemment à partir de lui-même de la Régie de l'énergie de l'Alberta. Un geste qu'a salué Jason Kenney, notamment dans ce tweet: « C'est grâcieux qu'Ed Whittingham démissionne un jour avant que ne nous puissions le congédier. Notre gouvernement ne nommera jamais des gens comme lui, des gens qui se sont illustrés comme des opposants aux emplois en Alberta. »

Représenter tout le monde

Les nouveaux élus doivent cependant ouvrir leurs portes à tous les citoyens et citoyennes de leurs circonscriptions, qu'ils partagent leurs priorités ou pas. Sur le front politique, ce genre de rencontres risquent d'être difficiles. Mais il peut en être autrement si le rôle de représentation du député, conservateur ou néodémocrate, porte davantage sur le service aux personnes et aux communautés.

Au-delà de la ferveur partisane et pendant qu'ils font leurs classes avant le début de la prochaine session législative, les élus, incluant les ministres, devront passer du mode électorale au mode représentatif. Pour ma part, je m'attends à ce que mon premier ministre et le député de ma circonscription soient à mon écoute en ce qui a trait à ces services.