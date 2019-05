Des archives révèlent des inondations en Outaouais depuis les années 1920

La crue des eaux, qui se produit naturellement au printemps, n’est pas un phénomène nouveau en Outaouais. En jetant un coup d’oeil plus pointu aux reliques de l’histoire de la région, l’archiviste Jacinthe Duval, coordonnatrice à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), est même d’avis que l’arrivée des barrages hydroélectriques au milieu des années 1920 a sa part de responsabilité.

En 1928, le barrage Paugan est érigé dans le canton de Low dans la Vallée-de-la-Gatineau. Dès les premières années de son existence, des fermiers habitant en amont du barrage le long de la rivière [Gatineau] se plaignent de l’inondation inhabituelle de leurs terres, plus tardive qu’à l’habitude, ainsi que des dommages causés par les crues , écrit Mme Duval.

Vue aérienne du barrage et de la centrale hydroélectrique Paugan près de Low, sur la rivière Gatineau, [193?]. BAnQ Gatineau, fonds Émile Laurent (P74, D65). Photographe : Royal Canadian Air Force. Photo : Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec

En peu d'années, l’arrivée des barrages ralentit l’ensemencement des terres et réduit la production agricole. Des citoyens s’adressent alors à leur député de l’époque, M. Aimé Guertin, demandant de l’aide pour obtenir des dédommagements pour les pertes et dommages causés à leurs terres.

M. Zéphirin Montreuil de Sainte-Famille d’Aumond lui a notamment fait parvenir une lettre datée du 6 février 1930, demandant 285 $ en compensation monétaire.

Lettre de Zéphirin Montreuil de Sainte-Famille d’Aumond à Aimé Guertin, 6 février 1930. BAnQ Gatineau, fonds Aimé Guertin (P8/9-16). Photo : Aucune/Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec Photo : Aucune / Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Dans une lettre rédigée de la main du prêtre M. J. Gorman de Farrellton le 2 février 1930, M. Delphis St-Jean demande quant à lui une compensation à la compagnie Gatineau Electric Light Co pour dommages causés à sa maison et à son terrain par l’ouverture des portes du barrage à Paugan , raconte Mme Duval.

On y lit que l’eau aurait affaibli les fondations de sa maison en plus d’avoir emporté une partie de son terrain.

Lettre du prêtre M. J. Gorman de Farrellton au député Aimé Guertin, 2 février 1930. BAnQ Gatineau, fonds Aimé Guertin (P8/9-16) Photo : Aucune/Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec Photo : Aucune / Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Il faut dire que les compensations financières gouvernementales telles qu’on les connaît aujourd’hui n’existent pas. Le seul recours qu’il reste aux citoyens touchés, c’est d’espérer une compensation de la compagnie qu’ils jugent coupable », ajoute l’archiviste de la BAnQ.

En 1961, le barrage de Carillon, érigé sur la rivière des Outaouais, est en construction [il a été mis en service en 1962]. La Chambre de commerce de Pointe-Gatineau se joint alors à la Municipalité pour demander des mesures de protection supplémentaires auprès du ministre fédéral des Travaux publics, David Walker.

Près de quarante ans après la Vallée-de-la-Gatineau, c’est au tour des propriétaires installés sur les rives de la ville de Pointe-Gatineau de craindre que la rivière des Outaouais ne sorte davantage de son lit.

Crue printanière dans le village de Pointe-Gatineau, 1947. BAnQ Québec, fonds Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (E57, S44, SS1, PD01-25). Photographe non identifié. Photo : Courtoisie Bibliothèque et Archives nationales du Québec