Lithon 2019 : un événement pour les organismes du Témiscamingue

Les équipes auront quatre épreuves à réaliser, dont un parcours d'endurance de 7 kilomètres de course, des épreuves d'habileté, de force et de vitesse.

L'objectif ultime est d'amasser 15 000 $ pour les organismes communautaires du Témiscamingue, chaque équipe décidant de la cause pour laquelle elle souhaite participer.

Moi je rêve que les gens viennent avoir du plaisir et que les lits soient le plus farfelus possible avec des déguisements et des lits spéciaux. Juste le fait que les gens viennent déguisés, viennent bouger et qu'ils redonnent de l'argent à leur cause, c'est super! , affirme le président de l'événement, Pierre Côté.

Quand les souvenirs refont surface

Le Lithon a déjà existé au Témiscamingue il y a une trentaine d'années. Le maire de Lorrainville, Simon Gélinas, en garde de bons souvenirs.

J'avais huit ou neuf ans. C'était très familial. Mes frères étaient dans les pompiers à cette époque-là. La caserne au complet de Lorrainville a participé pendant plusieurs années. Ils ont bâti leur lit ensemble et deux mois avant ils commençaient à s'entraîner, ils allaient au gymnase pour courir et se mettre en forme. Mon rôle là-dedans, j'étais assistant, je donnais de l'eau , se souvient-il.

Desjardins a déjà annoncé une contribution financière de 4000 $ dans la Grande Cagnotte, dont la totalité sera remise aux organismes soutenus par l'événement.