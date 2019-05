École à la maison : mobilisation contre le resserrement des règles

On veut des évaluations, mais on veut une flexibilité pour respecter le rythme d’apprentissage et les choix des familles , souligne une manifestante, Caroline Jean.

Cette mère, qui enseigne à sa fille depuis deux ans, s’oppose aux examens ministériels obligatoires pour les enfants qui font l’école à la maison.

Elle affirme que les parents ont présentement le choix entre cinq types d’évaluations pour les enfants.

Des activités étaient aussi offertes aux enfants durant le rassemblement. Photo : Radio-Canada

On ne veut pas reproduire l’école à la maison. On veut avoir une liberté, on veut profiter de cet espace pour monter des projets. Caroline Jean, mère

En plus de l’examen obligatoire, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, entend aussi imposer un calendrier d'évaluation plus stricte.

Les manifestants estiment que les mesures, qui doivent entrer en vigueur le premier juillet, enlèvent toute latitude aux parents.

On est déjà obligé de faire du français, des maths, des sciences, de l’univers social et de l’anglais , précise Caroline Jean.

D'une réglementation à l'autre

De plus, ce projet est déposé à peine sept mois après la mise en application des réglementations qui avaient été élaborées par l'ex-ministre Sébastien Proulx en automne 2018.

Caroline Jean souhaite laisser le temps à la réglementation actuelle de faire ses preuves. Photo : Radio-Canada

Selon Caroline Jean, il faudrait attendre avant d’imposer de nouveaux changements.