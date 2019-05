Le ministre Carmant de passage à Granby

Vendredi, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant s'est rendu à Granby, devant la résidence de la fillette décédée, pour se recueillir.

Avant de se rendre au domicile de l’enfant, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a rencontré vendredi la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi que la DPJ Estrie, à Granby.

J’ai rencontré la direction du CIUSSS de l’Estrie et de la DPJ ce matin, on est en action. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Le ministre avait mentionné aux médias qu’aucun commentaire ne serait émis ce vendredi pour respecter le processus des diverses enquêtes en cours.

Le député de Granby et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, accompagnait le ministre sur les lieux.

C’est important de rendre hommage à la jeune fillette. [...] Il est important maintenant, au-delà des mots, on se doit d’agir. François Bonnardel, député de Granby et ministre responsable de la région de l’Estrie.

François Bonnardel a trouvé inquiétant que les délais en Estrie pour recevoir de l’aide de la DPJ soient plus longs qu’ailleurs au Québec. Il soutient que tous les partis politiques doivent désormais se pencher sur le dossier et se questionner sur le système d'éducation, les services sociaux, le système de santé et la DPJ .

Le ministre responsable de la région de l’Estrie a demandé que de l’aide psychologique soit offerte à tous ceux qui pourraient en faire la demande, que ce soit à l’école de la fillette, à l’hôpital ou encore à la DPJ.