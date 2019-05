Église Saint-Cœur-de-Marie : le promoteur prêt à démolir sans l’autorisation de la Ville

Le propriétaire de l’église située sur la Grande Allée affirme que la sécurité de la structure a été grandement compromise à la suite d’une inondation au sous-sol qu’aurait provoquée la Ville de Québec.

L’événement est survenu en mars dernier lors de travaux effectués dans le secteur. Des employés municipaux auraient rétabli par mégarde l’alimentation en eau de l’immeuble, qui est désaffecté depuis de nombreuses années.

Le bris d’une canalisation à l’intérieur de l’église aurait ensuite provoqué l’inondation du sous-sol. Une quantité importe glace s’est formée lorsque la température a refroidi.

S’appuyant sur un rapport d’expertise produit par la firme Douglas Consultants inc., Louis Lessard soutient que la glace a exercé une pression sur certains murs périphériques, causant d’importants dommages à la structure.

La glace qui s’est accumulée au sous-sol de l’église aurait fragilisé sa structure. Photo : Douglas Consultants inc.

L’église Saint-Cœur-de-Marie est à ce point fragilisée « que les seules options à considérer sont la démolition complète ou le démontage complet » de l’édifice, écrivent les auteurs du rapport d’expertise.

Peu importe l’option retenue, une méthode de travail approuvée par un ingénieur devra être préparée, et la démolition/démontage devra se faire immédiatement vu l’impossibilité de déclarer la structure stable et sécuritaire.

Puisque les dommages à l’église résultent à son avis d’une opération effectuée par des employés municipaux, Louis Lessard estime qu’il incombe à la Ville de Québec de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du public.

Ces mesures incluent la démolition de l’édifice et l’érection d’un périmètre de sécurité au-delà des limites du terrain dont il est le propriétaire.

Par la voix de ses avocats, le promoteur a prévenu la Ville qu’il se dégageait de toutes responsabilités pour tous dommages physiques et matériels qui pourraient être causés par l'immeuble.

« À défaut par la Ville de Québec d'effectuer immédiatement la démolition, et ce, à ses frais, notre [client] le fera et chargera les coûts afférents à cette démolition à la Ville de Québec », ont écrit les avocats de Louis Lessard dans une lettre acheminée jeudi aux autorités municipales.

Selon le rapport d’expertise, c’est à cet endroit que la glace a exercé une pression sur le mur comprimé. « La pierre a été déplacée et l’hypothèse de la poussée venant de l’intérieur semble la plus plausible », écrivent ses auteurs. Photo : Douglas Consultants inc.