Des producteurs de petits fruits accablés par la hausse du salaire minimum

De 2016 à 2019, le salaire minimum est passé de 10,75 $ à 12,50 $. Les coûts de la main-d’œuvre représentent environ 55 % des dépenses pour les producteurs de fraises et de framboises, qui embauchent souvent des dizaines de cueilleurs durant l'été. Cette augmentation réduit donc leur marge de profit.

L’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec est d’ailleurs passée de 392 membres à 352 en 3 ans. Selon son président David Lemire, la hausse du salaire minimum est la cause principale de la diminution du nombre de producteurs.

« Il y a eu une hausse ces trois dernières années de 16 % du salaire minimum, c’est sûr qu'avec 8 % de profit, c’est pratiquement tous les profits des producteurs qui ont été atteints », explique-t-il.

Plus une entreprise est petite, ajoute-t-il, plus les dépenses salariales sont élevées.

« Déjà là, je suis rendu à zéro. Ça, c'est à condition que l'autre moitié des dépenses n'augmente pas. Donc là, il va falloir qu'il se passe quelque chose », lance Guy Pouliot, copropriétaire de la Ferme Onésime, à l’Île d’Orléans. Chaque été, il doit embaucher près de 230 travailleurs pour effectuer la cueillette.

Selon David Lemire, propriétaire de la Ferme horticole Gagnon, à Trois-Rivières, la hausse du salaire minimum ébranle aussi les agriculteurs des autres secteurs, surtout ceux qui n'ont pas mécanisé leur récolte.

Si certains agriculteurs ont cessé de cultiver ces petits fruits pour se concentrer sur d'autres produits moins coûteux, d'autres ont décidé de réduire leur production.

Les propriétaires de la ferme familiale L’Arc-en-ciel du Paradis ont pour leur part décidé de cesser de vendre leurs fruits et leurs légumes en épicerie. Achetée en 2010, l'entreprise située à Cap-Santé produit des fraises, des framboises, des bleuets et de nombreux légumes.

Sandra Paradis a entrepris une grande réflexion au cours des derniers mois. Elle a constaté que plusieurs produits étaient vendus à perte.

« Dans la culture du haricot [...] juste la poche, sans penser au désherbage et tout ce qu'il y avait avant, juste le temps de récolte, elle m'avait coûté deux fois plus cher, pour le prix que j'avais eu », déplore la mère de trois jeunes enfants.

Les coûts de production ont augmenté ces dernières années, mais pas les profits, puisque le prix en épicerie varie très peu, dénonce-t-elle.

C'est une passion, il faut aimer ce qu'on fait, on compte jamais nos heures, mais à un moment donné, il faut avoir un certain retour.

Sandra Paradis, comme d’autres producteurs maraîchers, compte miser sur l’autocueillette et la vente à la ferme.

Les agriculteurs n'envisagent pas d'augmenter leur prix. Si un producteur demande un prix plus élevé pour ses produits, c'est le consommateur qui risque de se tourner vers un produit américain ou mexicain, déplore David Lemire.

« L’épicerie va peut-être l’accepter pareil, mais le consommateur à un moment donné, s’il y a une trop grosse différence de prix entre les deux, ils ne le prendront pas, alors les épiceries feront moins de commandes de produits locaux. »

Quand on est dans un marché où on compétitionne avec le Mexique et la Californie, ça devient difficile de vendre notre produit plus cher et de garder nos places dans les épiceries.

David Lemire, président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec