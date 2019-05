Taxe carbone : la Cour d’appel de la Saskatchewan tranche en faveur du fédéral

Dans sa décision publiée vendredi, la Cour d'appel de la Saskatchewan juge que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre n'est pas inconstitutionnelle. Le plus haut tribunal de la Saskatchewan donne ainsi raison à Ottawa.

Il est écrit dans le document que la majorité de la Cour estime que cette loi n'est pas inconstitutionnelle. Une minorité de la Cour juge que la loi est entièrement inconstitutionnelle. Trois des cinq juges ont tranché en faveur du gouvernement fédéral.

Selon le jugement, la taxe carbone imposée aux provinces par le fédéral est constitutionnellement valable et elle s’inscrit dans les limites de l’autorité législative du parlement.

Lors des audiences devant la Cour d’appel au mois de février, les avocats de la Saskatchewan ont présenté leurs arguments afin de tenter de démontrer que la taxe carbone est injuste et inconstitutionnelle. Dans le document de 155 pages déposé vendredi, il est mentionné que deux juges estiment que la loi fédérale est entièrement inconstitutionnelle.

Selon les juges Ralph Ottenbreit et Neal Caldwell, la partie 1 de la loi concernant les redevances sur les combustibles est invalide et entre en contradiction avec les sections 91 et 53 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a rapidement réagi sur Twitter en indiquant être déçu de cette décision. Il promet de continuer la lutte contre la taxe carbone et mentionne qu'il souhaite porter la cause devant la Cour suprême du Canada.

Il tiendra un point de presse vers 15 h HE à Regina pour réagir à la décision.