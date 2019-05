Le club junior de roller-derby demande un local pour toute l'année à Vancouver

Le club junior de courses de patins à roulettes de Vancouver (VJRD) organise une activité dans le but de faire connaître et de célébrer ce sport dimanche. Dans sa campagne (#nowheretorollyvr, en anglais) « Pas d'endroit pour patiner à Vancouver », les adeptes de roller-derby souhaitent que la Ville leur octroie un local pour des entraînements tout au long de l'année.

Une texte d'Élise Lacombe

La présidente du club, Laura Drummond, est consciente que la journée de sensibilisation ne réglera pas la question. Elle espère du moins que le message sera transmis aux politiciens qui seront sur place.

La présidente du club junior de courses de patins à roulettes de Vancouver, Laura Drummond, supervise une cinquantaine de jeunes âgés de 6 à 18 ans. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

C'est vraiment exceptionnel de voir une fille de 9 ans réaliser qu’elle peut être forte et qu’elle peut se relever. Laura Drummond, présidente du club VJRD

Les courses de patins à roulettes sont une activité de plus en plus populaire en Colombie-Britannique, et ce n’est pas pour leur allure rétro. Connu pour être très inclusif avec les gens de la communauté LGBTQ+ et les personnes non binaires, ce sport a une autre particularité : il est dominé par les femmes.

Les courses de patins à roulettes sont un sport très unique. C’est très important pour les filles, c’est très important pour les jeunes qui ne s’identifient pas comme fille ou garçon, qui s’identifient comme queer. Dans le monde du roller-derby, le sexe n’a pas d’importance. Madeleine Shaw, parent d’une des joueuses au VJRD

Près de 95 % des filles ou de personnes s’identifiant comme filles constituent les adeptes des courses de patins à roulettes à Vancouver. Malgré tout, le VJRD doit encore se tailler une place.

Un besoin majeur

Une fois qu’elles ont mis leur casque, leurs protège-genoux et leurs patins, elles sont libres de rouler dans l’aréna. Certaines, encore inaccoutumées à leurs patins à roulettes, trébuchent et tombent à plusieurs reprises, mais finissent par se relever. Le tout ne se fait pas sans plaisir.

Les courses de patins à roulettes sont majoritairement pratiquées par des filles et des femmes à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Rapidement, on constate que les liens entre les membres du club sont solides. Le mot hiérarchie n’existe pas.

Laura Drummond s’occupe de former la relève. Elle supervise une cinquantaine de jeunes âgés de 6 à 18 ans.

Or, sa tâche devient de plus en plus difficile à réaliser, car il n’y a pas d’endroits assez grands pour accueillir de nouvelles membres.

Ce sport est pratiqué dans des espaces à grande superficie comme des patinoires. Malheureusement, la majorité d'entre elles sont occupées en hiver.

Dans la plupart des centres communautaires qui ont des patinoires, la priorité va aux sports comme le hockey ou le curling. Le VJRD n'a accès à ces espaces qu'à la fin du mois d’avril, alors que sa saison se termine en juin.

La Vancouvéroise Madeleine Shaw remarque que sa fille a une confiance en soi accrue depuis qu'elle fait des courses de patins à roulettes. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Les jeunes qui veulent participer aux courses de patins à roulettes n’ont aucun endroit suffisamment grand pour y participer. Il y en a beaucoup qui veulent se joindre à nous, qui veulent essayer quelque chose de nouveau ou se faire des amis et on doit refuser leur demande. Madeleine Shaw

D’autres problèmes s’ajoutent

De nombreux enfants sont sur une liste d’attente à cause du manque d'espaces et patientent au moins un an. S’ils n’arrivent pas à se joindre au club, ils abandonnent. Le VJRD n'est pas le seul regroupement sportif qui est touché par ce manque d’espace. C'est également le cas d'équipes de hockey sur luge ou encore de clubs de patinage à roues alignées.

Ce qui nous attriste, c’est que cette situation ne nous permet pas d’augmenter le nombre de jeunes adeptes de notre sport. Les ligues d’adultes ont les mêmes problèmes. Laura Drummond

Et les jeunes, dans tout ça?

Les participantes de courses de patins à roulettes choisissent un nom de joueuse qui les représente. Eliot, ou Butcher, a bientôt 18 ans. C’est sa deuxième saison au sein du VJRD. Ce sport fait partie intégrante de sa vie.

Un groupe de jeunes participent aux courses de patins à roulettes, mais le manque d'espace à Vancouver met en péril la pérennité du sport. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

« Je n’ai jamais vraiment trouvé de sport où je pouvais exceller, où je me sentais acceptée. Les courses de patins à roulettes sont devenues une passion, et la communauté est tellement inclusive », estime Eliot.

Eliot, âgée de 17 ans, se sent à sa place dans son équipe de courses de patins à roulettes. Elle souhaite que d'autres puissent en profiter et demande un nouvel espace pour pratiquer son sport. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Geneviève, la fille de Madeleine Shaw, a déjà quatre ans d’expérience en courses à patins à roulettes. Mme Shaw trouve que sa fille est plus forte et qu'elle possède une meilleure estime de soi depuis qu’elle a commencé à pratiquer le sport.

Les courses de patins à roulettes sont reconnues pour donner davantage d’autonomie aux femmes. Madeleine Shaw fait partie de nombreux parents qui ont pu le constater.

L’activité pour la campagne #nowheretorollyvr se tiendra à Robson Square, le 5 mai, de 11 h à 16 h.