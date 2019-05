Moqué sur le web, le hérisson de Sonic : le film changera d’allure

Les premières images du long métrage en production ont été mises en ligne mardi, et les amateurs de Sonic n’ont pas tardé à réagir. Certains traits du visage du personnage animé ont particulièrement déplu, dont ses yeux et sa dentition, à l’allure trop humaine selon certains.

La bande-annonce (en anglais) :

Depuis la diffusion de la bande-annonce, des internautes tentent d’aider à corriger la situation en soumettant leurs propres images modifiées du hérisson, afin d’inspirer les créateurs du film.

« Le message est clair et net, a écrit le réalisateur, Jeff Fowler, sur Twitter mercredi soir. Vous n’êtes pas contents du design et vous voulez du changement. Nous allons en apporter. Tout le monde à Paramount et à Sega [le studio de cinéma et la compagnie de jeux vidéo derrière le film] est déterminé à rendre le mieux possible le personnage. »

Sonic : le film, qui doit sortir en novembre prochain, mettra également en vedette Jim Carrey, qui incarne l’ennemi juré de Sonic, le Dr Robotnik.

Jim Carrey, incarnant le personnage du Dr Robotnik dans la bande-annonce du film. Photo : Paramount

Le vilain personnage tentera de capturer le petit hérisson afin d’utiliser ses pouvoirs pour ses propres desseins maléfiques de domination mondiale, selon les grandes lignes de l’intrigue rendues publiques par Paramount.