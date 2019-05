Phoenix Lord : changer le monde en remixant

Le 16 août dernier, Phoenix Lord se produisait devant près de 15 000 au parc des Faubourgs à Montréal.

C'était un moment fort pour le jeune créateur, qui prenait alors la pleine mesure du travail accompli au cours des trois dernières années pour intégrer le monde des DJ professionnels.

Né au sein d'une famille passionnée musique (sa mère adorait Pink Floyd et son père était passionné de disco), le jeune homme commence tôt les cours de guitare.

Le DJ québécois Phoenix Lord prépare un nouvel album pour 2020. Photo : DAVID AFRIAT

« J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais huit ans. J'ai même eu un band, raconte-t-il. La musique a toujours été une grande partie de ma vie. Ensuite, j'ai découvert la musique électronique et l'infinité de possibilités qu'elle offrait. Je suis devenu DJ pour pouvoir jouer ma musique. »

Depuis, Phoenix a roulé sa bosse. Il a fait paraître un album en mars 2018 intitulé The mass of Phoenix, qui a atteint la 6e position du palmarès des ventes Dance sur iTunes et il anime une émission de radio intitulée Rise like Phoenix sur le Web.

Cette même émission est maintenant diffusée en Californie et même en Australie.

La musique électronique pour porter un message

Le dernier tube de l'artiste s'intitule I Believe et est interprété par la chanteuse Robin S., à qui l'on doit le succès des années 90 Show me love.

« J'ai composé la musique au complet et mon agent, Sylvain Lachapelle, a alors pensé à Robin, se souvient Phoenix. Il se rappelait qu'elle était très croyante. Quand elle a entendu la chanson, elle a tout de suite commencé à écrire. Elle a adoré. »

Phoenix Lord compose et mixe en ayant en tête une certaine vision du monde. L'artiste veut promouvoir des valeurs de respect et d'amitié avec sa musique.

Il pense que chaque personne doit être un facteur de changement.

« Je pense que la société, en ce moment, s'en va dans une direction qui n'a pas nécessairement de but précis, explique le DJ. J'aimerais que les gens comprennent qu'on peut tous faire un changement, puis le changement commence à l'intérieur de nous. C'est ce que j'essaie de faire passer avec ma musique. »

Phoenix Lord prévoit sortir un deuxième album plus grand public en 2020.

D'ici là, les gens de Québec auront l'occasion d'aller l'écouter au bar Le Drague, le samedi 4 mai, dès 23 h.