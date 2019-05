L'art de la magie en scène à Québec

Magie humoristique, magie de manipulation, grandes illusions, le Festival de magie de Québec qui bat son plein cette semaine est une occasion en or de découvrir cet art et des artistes aux parcours divers, dont de grands noms faisant partie des circuits mondiaux.

Quelque 40 artistes professionnels en provenance de 7 pays proposent jusqu'à dimanche animations et spectacles dans les rues du quartier Petit-Champlain et au Capitole de Québec.

Un grand gala de magie internationale, le grand gala de magie jeunesse, le spectacle de l’artiste italien Marco Zoppi qui crée des illusions avec des bulles de savon et le grand concours de magie, notamment, sont des événements à surveiller.

Magie de compétition

Le magicien Daniel Coutu Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Il s’agit d’une « grosse année de magie » à Québec, dit le magicien Daniel Coutu qui animera deux galas de magie samedi et dimanche.

« On va pouvoir voir de la magie de compétition et ça, au Québec, on n’est pas habitué de voir des magiciens qui montent des numéros de compétition et les présenter […] On aura droit à un avant-goût de ce que ce sera à Québec en 2021 [avec le championnat mondial]

», dit Daniel Coutu entrevue à Première heure.

Des magiciens de renoms fouleront les planches au cours de la fin de semaine, dont Voronin ou Norbert Ferré, qui a remporté le titre de Champion du Monde de manipulation et Grand Prix de la FISM en 2003.

Norbert Ferré présentera le numéro, bonifié, avec lequel il a remporté le grand prix en 2003.

« Ce numéro, c’est rempli de surprises », dit l’illusionniste qui n’en dévoile pas trop sur son spectacle mettant en scène deux caractères, un clown et un magicien qui manipule des objets.

Timothy Trust et Diamond de l’Allemagne proposeront un numéro d’épée et un numéro de mentalisme tandis que le magicien belge Rafael fera impression avec son personnage unique. « C’est comme le Austin Powers de la magie! », dit Daniel Coutu.

L’art de la magie

Le magicien illusionniste français Norbert Ferré Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

L’événement permet de mettre l’accent sur la magie, souvent associée à la variété au Québec, en tant qu’art à part entière, mentionne Daniel Coutu.

« Il y a toute une culture en Europe où la magie est vraiment un art. On scénarise la magie, on la pense un peu comme du théâtre et c’est super intéressant. Tout est calculé, le texte chaque moment, le moment précis où l’éclairage doit arriver pour donner la bonne émotion », décrit-il.

« On va en être imprégné, poursuit Daniel Coutu, on va pouvoir admirer ce qui se fait partout dans le monde, s’en inspirer et créer à notre tour une magie qui puisse dépasser les frontières du simple "truc". »

Le Festival de magie de Québec qui se tient jusqu’au 5 mai en est à sa 9e présentation cette année.

En 2021, Québec sera l’hôte du Championnat mondial de magie de la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM) en 2021. Elle sera la première ville en Amérique à accueillir la compétition.