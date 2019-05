Justin Bieber travaille sur un projet avec YouTube

Le chanteur canadien, qui a effectué un retour sur scène à Coachella après une absence de 2 ans, a commencé à publier des reprises de ses chansons sur la plateforme numérique.

Par ailleurs, YouTube a annoncé jeudi qu'il planifiait un projet en 2020 avec la vedette canadienne primée aux prix Grammy. Aucun détail supplémentaire n’a été révélé.

Avant de connaître son premier succès en 2009, Justin Bieber postait ses prestations sur YouTube et s’est ainsi fait connaître au grand public. Par la suite, il a atteint le sommet des palmarès avec des chansons comme Sorry et Boyfriend, qui lui a aussi permis de gagner un prix Grammy.

La plateforme de vidéos a annoncé une nouvelle programmation, jeudi, dont font partie des documentaires sur la chanteuse colombienne Maluma et la personnalité mondaine Paris Hilton. La série Kevin Hart: What The Fit reviendra également pour une troisième saison l'an prochain.