S'aimer au temps de l'écoute en rafale

Aux couples qu’elle voit en consultation, la psychologue Lyne Piché demande : « Cette activité est-elle un moyen de vous rapprocher ou d’éviter d'interagir? »

En règle générale, elle suggère d’éviter l’écoute en rafale qui n’encourage pas l’intimité entre les partenaires.

Mais le vendredi, après une longue semaine de travail, nombreux sont les couples qui décident de dévorer les huit épisodes de la nouvelle série Netflix plutôt que de sortir.

Et le choix qui s’impose : écoutons-nous un épisode de plus ou faisons-nous l’amour? Parce qu’après tout, l’énergie n’est pas inépuisable… encore moins un vendredi soir.

Tout le temps perdu ne se rattrape plus, chantait Barbara. Ces heures consacrées à l’écoute en rafale laissent alors peu de temps pour d’autres moments d’intimité comme la sexualité.

La docteure en sexologie Renée Lanctôt n’y va pas de main morte : « La relation que tu as avec les émissions remplace celle que tu entretiens avec ton partenaire. »

Mme Lanctôt s’inquiète des effets d’une telle formule d’écoute sur la sexualité des couples.

Des efforts constants et considérables réussissent « à maintenir la flamme entre les partenaires », explique-t-elle. Selon la sexologue, l’absence de créativité combinée à l’engourdissement par une écoute trop envahissante ne promet rien de bon sous la couette.

Renée Lanctôt encourage les amoureux à choisir des moments déterminés comme les jours de temps gris pour dévorer des contenus culturels, au lieu d’intégrer cette pratique dans leur quotidien, et ainsi, éviter l’effritement du désir.

Cette critique, la professeure de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Chiara Piazzesi l’a entendue souvent : les séries télévisées tuent la vie sexuelle. La sociologue n’adhère pas à cette théorie.

Oui, des couples choisissent parfois d’écouter une série plutôt que de faire l’amour. Néanmoins, elle soutient que la consommation de ce genre de produits culturels ne ruine pas la libido des partenaires.

L’irrépressible envie de connaître la suite du scénario pousse des partenaires à choisir la trahison ultime : écouter un épisode seul sans la permission de l’être aimé.

Étrangement, cette décision peut être perçue comme de la déloyauté par l’autre.

On suit ensemble le développement de la série, et je comprendrais que certaines personnes considèrent que c’est [déloyal] d’avancer [dans l’écoute des] épisodes indépendamment. L’écoute vient avec une fidélité qui relève plus de l’engagement réciproque.

Chiara Piazzesi