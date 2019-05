Gatineau demande que la Sécurité publique rencontre directement les sinistrés des inondations

La Municipalité souhaite ainsi éviter les difficultés rencontrées après les inondations de 2017, alors que les sinistrés devaient eux-mêmes communiquer avec les fonctionnaires provinciaux. La dernière fois, ça s’est mal passé et on va suivre ça d’extrêmement près , a noté le maire.

On ne veut pas mettre les gens dans un système bureaucratique terrible comme [en 2017]. Il faut régler les dossiers rapidement. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Un contact direct entre les fonctionnaires et les sinistrés permettrait à ces derniers d’expliquer concrètement leurs problèmes , estime M. Pedneaud-Jobin.

Idéalement, il souhaite que les sinistrés parlent toujours aux mêmes fonctionnaires sur place, qu’ils apprennent à se connaître . Ces intervenants pourraient ainsi développer des expertises, qu’ils sachent qui appeler à la Ville quand il y a des problèmes .

Une aide rapide demandée

Le maire souhaite par ailleurs que la présence des fonctionnaires sur le terrain se concrétise le plus rapidement possible, dès que le ministère va être capable de [les] déployer jusqu’à tant qu’il n’y ait plus de réclamation .

Le maire note également que la Ville compte être présente tout au long du processus. Quand on a fait ça tous les gouvernements ensemble, ça a beaucoup aidé , rappelle-t-il. C’est la distance entre le personnel du ministère de la Sécurité publique et les sinistrés qui avait été pénible en 2017.

Avec les informations de la journaliste Claudine Richard