Notre édition week-end

1. Pourquoi le coup d’État au Venezuela n’a-t-il pas fonctionné?

Photo : Reuters / Carlos Jasso

Les Vénézuéliens sont descendus dans la rue par dizaines de milliers cette semaine en réponse à l'appel du président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. Quelques militaires lui ont donné leur appui, mais il n'a pas réussi à renverser le président Nicolas Maduro comme il le souhaitait. Pourquoi le soulèvement n'a-t-il pas abouti?

Par Ximena Sampson

2. La moitié des cas d’ovaires polykystiques pourraient être reliés à un gène précis

Syndrome des ovaires polykystiques Photo : iStock / Nerthuz

Des chercheurs ont découvert que 50 % des femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques possèdent certaines variations d'un gène lié à la production de testostérone. Cette observation pourrait permettre de développer de nouvelles approches contre cette importante cause d'infertilité.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

3. Au Vermont, un média social unique pour rapprocher la communauté

Des résidents de Charlotte, au Vermont, se sont réunis à la bibliothèque municipale pour voir un documentaire sur le réseau social Front Porch Forum. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Le quart de la population de cet État américain utilise un réseau social de proximité plutôt archaïque qui n'a pas d'équivalent au Canada. Ce réseau 100 % vermontois, baptisé Front Porch Forum, interdit l'anonymat et est modéré par des humains. Explications d'un succès.

Par Janic Tremblay

4. La présence contestée des minières canadiennes au Mexique

L'entrée de la mine Cuzcatlan, filière de la compagnie canadienne Fortuna Silver, dans le village de San José del Progreso, dans l'État d'Oaxaca, au Mexique Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

L'industrie minière occupe une grande place dans l'économie mexicaine, et près de 70 % des investissements étrangers dans ce secteur proviennent du Canada. Même si elle apporte un certain développement et fournit des emplois, cette industrie n'a pas toujours bonne presse au Mexique, et sa présence dans les communautés, souvent indigènes, est la cause de bien des conflits. Voici le cas de San José del Progreso.

Par Marie-France Abastado

5. Des mathématiques pour trouver des planètes océaniques

Représentation d'une planète recouverte d'un océan Photo : NASA/JPL-Caltech

Trouver une autre planète avec de l'eau liquide à sa surface est le rêve d'un bon nombre de chercheurs. Or, selon les calculs d'une équipe de l'Université Harvard, notre galaxie pourrait non seulement être remplie de planètes couvertes d'eau, mais nous en aurions même déjà détecté plusieurs.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. L’espoir des verts dans la partielle de Nanaimo-Ladysmith

Une pancarte du Parti vert sur le terrain d'une résidence de Protection Island, en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Dominique Arnoldi

Les électeurs de Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique, iront aux urnes lundi pour la dernière partielle avant le scrutin fédéral d'octobre. Les chefs des quatre partis ont multiplié leurs visites dans cette circonscription de l'île de Vancouver, où le Parti vert espère faire des gains.

Par Dominique Arnoldi

7. L’avez-vous vu? L'antidote contre un puissant venin de méduse et le secret de la diète des pandas

La saison des méduses se déroule environ d'octobre à mai en Australie. Photo : getty images/istockphoto / PeteKaras

Des chercheurs pensent avoir trouvé l'antidote à l'un des venins les plus puissants de la planète et d'autres estiment avoir percé le secret de la diète végane des pandas géants. Voici six nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Joëlle Girard

Bonne lecture et à la semaine prochaine!