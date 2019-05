Fillette morte à Granby : c'est la Commission scolaire qui avait décidé qu'elle serait scolarisée à la maison

Elle [aurait dû être] scolarisée à domicile par la Commission scolaire. La scolarisation à la maison précise que ce sont les parents qui [...] enseignent la matière. Ce n’était pas le cas. C’était plutôt l’enfant qui, ayant des difficultés avec la scolarisation à l’école, allait être scolarisée à la maison par des professionnels de la Commission scolaire. Pour des raisons qu’on connaît, on ne s’est jamais rendus là , a-t-il indiqué à la sortie de la période des questions de l'Assemblée nationale jeudi.

M. Roberge a ajouté que les parents ont, par la suite, indiqué à la Commission scolaire qu'ils souhaitaient enseigner eux-mêmes à l'enfant à la maison. C’était une intention de leur part, mais ça n’a pas été mis en place.

Selon le ministre, la direction de l'école que fréquentait l'enfant a fait plusieurs signalements à la Direction de la protection de la jeunesse.

Jean-François Roberge a rappelé que l’enfant aurait dû être pris en charge par les services sociaux. Tous les adultes qui étaient autour de cet enfant et de cette famille doivent se questionner. Après coup, c’est facile de dire qu’on aurait dû faire ci, faire ça, mais je vais laisser les enquêtes faire leur travail.

Je m'interroge à savoir que dès lors qu'une école envoie un signalement à la DPJ, comment peut-on accepter que l'enfant soit retirée du dernier rempart qui peut la protéger face à ses parents? , a demandé la porte-parole libérale en matière d'éducation, Marwah Rizqy à Par ici l'info.

Pour la députée de Saint-Laurent, il ne fait aucun doute que l'école doit rester dans l'environnement des enfants pour qui des signalements ont été faits. La procédure idéale serait de ne pas retirer l'enfant de l'école dès qu'il y a un signalement. Si on retire l'enfant, on ne peut plus vérifier ce qu'il en est de sa santé physique et mentale. À l'école, il y a plusieurs adultes significatifs qui peuvent le protéger et dire qu'on ne peut même plus le retourner à la maison. C'est important que ce soit fait rapidement. Dans ce cas précis, l'information que je reçois du ministère de l'Éducation, c'est que ce n'est pas la meilleure façon d'agir. Ça nous prend un protocole.

Si l'école nous dit qu'elle arrive presque jamais coiffée, qu'elle doit voler les lunchs de ses camarades de classe, qu'elle est déshydratée : c'est tellement des signaux clairs et évidents que ses parents ne s'occupaient pas de l'enfant qu'on doit intervenir. On ne peut pas tolérer que l'enfant soit retirée. L'enfant doit rester à l'école. Si on doit aller le chercher à la maison, allons-y. Marwah Rizqy, porte-parole libérale en matière d'éducation

Mme Rizqy soutient qu' il y a urgence d'agir rapidement. On ne veut pas se réveiller un autre matin avec une nouvelle aussi triste qui a secoué le Québec en entier.

