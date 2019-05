3 M$ amassés par la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations au Québec

L'organisme humanitaire sans but lucratif a annoncé vendredi qu'elle a amassé 3 millions de dollars dans le fonds d'urgence qu'elle a créé pour répondre aux besoins des sinistrés.

Cette somme comprend 1 million de dollars versés par le gouvernement du Québec, le reste provenant de citoyens ou d'entreprises.

« Je veux souligner l'immense générosité que ça représente », a commenté le porte-parole de la Croix-Rouge, Pascal Mathieu, lors d'un point de presse, vendredi.

L'aide sera versée aux familles « les plus durement touchées », soit celles dont la résidence principale a subi des « dommages majeurs », a-t-il précisé.

Comment obtenir l'aide de la Croix-Rouge? Les personnes qui souhaitent recevoir une aide de la Croix-Rouge doivent s'inscrire auprès de la Croix-Rouge, même si elles ont déjà obtenu de l'aide dans un centre d'accueil. Le moyen le plus rapide de le faire est de se rendre sur le site www.croixrouge.ca/inondationsquebec (Nouvelle fenêtre) , mais il est aussi possible d'appeler au 1 800 863-6582. Les demandeurs recevront par la suite un questionnaire afin de faire connaître leurs besoins. La Croix-Rouge vérifiera l'identité des personnes inscrites et s'assurera que la résidence touchée se trouve bien dans une zone qui a été inondée.

Selon les derniers chiffres publiés jeudi soir par la Sécurité civile du Québec, 7172 résidences sont toujours inondées au Québec, 3928 autres sont isolées et 10 067 personnes sont évacuées.

Les régions de l'Outaouais et des Laurentides, qui incluent Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sont actuellement les plus touchées, mais de nombreux résidents de la région de Montréal, de la Mauricie et de la Beauce ont aussi été inondés.

