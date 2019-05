La Légion royale canadienne de Grande Prairie s’allie aux Soldats d’Odin

Bannis de Facebook et désavoués par les politiciens , les Soldats d'Odin trouvent des alliés auprès d'une association de vétérans des Forces armées canadiennes en Alberta. Une centaine de personnes ont participé à un événement qu'ils ont organisé avec la Légion royale canadienne de Grande Prairie (LRC-GP), le 22 avril.

Facebook purge ses sites de tous leurs comptes et les politiciens s’efforcent de se dissocier d’eux depuis plusieurs mois, mais les Soldats d’Odin du Canada n’ont pas perdu tous leurs alliés.

La filiale de Grande Prairie de la Légion royale canadienne n’hésite pas à s’afficher avec l’organisation aux racines d'extrême droite, qui ne mérite pas, selon elle, sa réputation de groupe haineux.

« Si vous regardez les Soldats d’Odin Canada, et ce que plusieurs de leurs sections essaient de faire, vous allez voir que ce n’est pas un groupe racial, qu’ils ne sont pas des skinheads néonazis, mais que c’est juste un groupe de gens qui veut faire des choses pour sa communauté », explique le vice-président de LRC-GP, Frank Skolly.

À sa connaissance, six membres de la légion de Grande Prairie sont membres des Soldats d’Odin.

Le 22 avril, les Soldats d’Odin ont loué les locaux de la LRC-GP pour organiser un souper de Pâques. La coordonnatrice de la LRC-GP, Courtney Robson, estime qu’ils ont nourri une centaine de personnes lors de cet événement.

« C’est un événement communautaire et c’est exactement ce qu’on voulait faire. On voulait nourrir les sans-abris; les femmes et les enfants qui se sont présentés étaient fantastiques », dit-elle.

Classé comme un groupe haineux par Facebook

Les Soldats d’Odin sont nés en Finlande en 2015 et ont rapidement acquis la réputation d’être un groupe d’extrême-droite qui s’oppose violemment aux immigrants et aux musulmans. Des sections ont commencé à apparaître dans différents pays en moins d’un an.

En 2016, un rapport de la Ligue anti-diffamation des États-Unis avertissait que leur section américaine était un pôle d’attraction pour les suprémacistes blancs et certains mouvements extrémistes associés.

Le mois dernier, le géant Facebook a supprimé des dizaines de comptes associés à la section canadienne au cours d’un effort pour purger son site de la propagande haineuse.

La filiale de Grande Prairie n’a pas été épargnée.

« La plus grande perte que nous avons souffert vient du fait que beaucoup de gens entraient en contact avec nous par Facebook, que ce soit une mère célibataire qui avait besoin d’aide pour déménager ou un homme âgé qui avait besoin qu’on déneige son trottoir », explique le président de la filiale, Wade Reimer, qui est également membre de la LRC-GP.

Il affirme que son organisation travaille pour la communauté, en aidant les sans-abris ou en ramassant les seringues dans les parcs, et que leur mauvaise réputation est totalement injustifiée.

Des personnes portant le logo des Soldats d’Odin ont été photographiées dans des manifestations anti-immigration à Edmonton, Calgary, Toronto et Montréal, entre autres, mais Wade Reimer affirme qu’aucun membre de sa filiale n’a participé à de tels événements.

« Ce pays a été bâti grâce à l’immigration [....] Nous sommes en faveur de l’immigration légale, mais je crois que personne ne veut voir les gens traverser les frontières en masse », dit-il.

Wade Reimer, président des Soldats d'Odin de Grande Prairie et vétéran des Forces canadiennes, affirme qu'aucun membre de son association ne participe à des manifestations anti-immigration. Photo : CBC / Peter Evans

En 2016, les règlements des Soldats d’Odin Canada spécifiaient qu’ils étaient « non-racistes », tout en déplorant la « démonisation » de la culture européenne et l'arrivée « d'immigants illégaux à qui on donne le droit de conduire et de voter ».

Wade Reimer dit qu’il n’a jamais entendu parler de ces anciennes règles. Le nouveau guide écrit en 2017 ne spécifie aucune position officielle sur les enjeux liés à la race ou à l’immigration, si ce n’est pour dire que le racisme sur les réseaux sociaux ne sera pas toléré.

Le guide demande aussi aux membres et aux sympathisants de ne pas « s’engager dans des débats avec le public, en public ou en ligne, particulièrement en ce qui concerne la politique, la religion ou les questions raciales ».

« La probabilité de persuader ou d’éclairer un civil dans une joute intellectuelle est très faible », explique le document.

Le réseau anti-haine s’inquiète

Pour le Réseau anti-haine canadien (Canadian Anti-Hate Network), un groupe qui se spécialise dans l’éducation populaire et la lutte contre les discours haineux, les Soldats d’Odin sont loin d’être inoffensifs.

« Juste parce que vous faites quelques bonnes actions, ça ne veut pas dire que vous avez changé vos façons de faire et votre attitude », affirme le président du conseil d'administration, Bernie Farber.

Il souligne qu’il est difficile de nier que les Soldats d’Odin sont nés d’un mouvement néonazi dans le nord de l’Europe.

« Si ce groupe veut vraiment et honnêtement changer, il faudrait commencer par changer son nom. S’il refuse de le faire, il est exactement ce qu’il dit être », croit-il.

Il s’alarme d’ailleurs de voir les membres de la Légion royale canadienne s’associer à ce groupe.

Bernie Farber, du Réseau canadien anti-haine, s'inquiète de la montée de l'extrême droite au pays. Photo : CBC / Peter Evans

« Nous avons un groupe ici qui s’enracine dans les groupes que les vétérans ont combattus pendant la Deuxième Guerre mondiale. C’est une sorte de triste et terrible ironie », commente-t-il.

Il dit avoir rencontré une situation similaire à Toronto, où un autre groupe haineux a voulu organiser un événement dans une salle appartenant à la filiale locale de la Légion royale canadienne. Il a signalé l’identité du groupe à la légion, mais celle-ci n’a pas effectué de suivi auprès de lui.

CBC a contacté le bureau provincial ainsi que le quartier général national de la légion à Ottawa, pour obtenir leurs commentaires. Le bureau albertain a répondu qu’il n’interviendrait pas dans les activités de ses associations locales, à moins qu’elles n’enfreignent les règlements dictés par le quartier général national.

Ce dernier a fait savoir à CBC qu’il était au courant de l'événement à Grande Prairie, et qu’il a demandé au bureau provincial de faire le suivi auprès de l’association locale.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian, CBC News