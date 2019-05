Gouvernance locale : vote crucial lundi dans la région de Rogersville

Les DSL de Collette, de la paroisse d'Acadieville et de Rogersville pourraient être regroupés avec le Village de Rogersville.

L'idée de former une communauté rurale a pris forme lors de la crise du verglas de 2017.

Le verglas a ouvert les yeux aux présidents de DSL qui,à un moment donné, se sont dit: “Oh, je suis président d'un DSL. Il n’y a plus d'électricité ça fait 24 heures. Qu'est-ce que je fais?” Alors, ils sont venus à la municipalité, ils ont travaillé avec nous autres et on s'est organisé. Ils ont dit peut-être que ce serait une idée qu'on commence à parler de regroupement , explique Pierrette Robichaud, maire de Rogersville.

Selon les présidents des DSL, former une communauté rurale donnera plus de services à la population et plus de pouvoirs décisionnels.

En devenant une communauté rurale, on aurait un représentant de Colette qui siégerait au conseil. Donc, ça nous donnerait une voix aux prises de décision,et au budget on serait là parce que l'argent serait partagé , explique le président du DSL de Colette, Bruno Doucette.

Le président du DSL de Colette, Bruno Doucette, et le président du DSL d’Acadieville, Roger Richard, voient des avantages à former une communauté rurale. Photo : Radio-Canada

Les revenus du fonds de la taxe sur l'essence constituent un autre avantage évoqué. Les DSL ne touchent pas directement ces revenus, mais advenant le regroupement municipal, on estime que plus de 100 000 $ reviendront dans la communauté.

On n'a pas accès à la taxe sur l'essence que les municipalités ont. On sait que nos centres communautaires sont tous gérés par des bénévoles. Alors, si tu avais accès à de l’argent fédéral, ça, on pourrait [...] faire des rénovations pour améliorer nos infrastructures, indique le président du DSL d’Acadieville , Roger Richard.

Tout de suite, tu fais des [activités de financement] pour ton centre communautaire, imagine combien de ventes de poutines à trous que tu dois faire pour avoir un montant de 100 000 $ , ajoute Pierrette Robichaud.

Le projet ne fait pas l'affaire de tous

Un groupe d'opposants au regroupement dénonce un manque d'information et une augmentation de l’impôt foncier.

[L'impôt foncier] qu’ils vont avoir d'extra, ils ne nous ont jamais dit où ils vont le dépenser. Ce ne sera pas dans notre petit village, certain , lance Simone Richard, résidente du DSL d’Acadieville.

Simone Richard et Flo Morais, résidentes du DSL d'Acadieville, s'opposent au projet de communauté rurale. Photo : Radio-Canada

Nous autres dans nos petites communautés, ça ne va rien changer sauf augmenter nos taxes , estime Flo Morais, autre résidente du DSL d’Acadieville.

Dans la communauté, des résidents interrogés au hasard expriment des opinions partagées. Certains disent appuyer le projet parce que l’union fait la force, d’autres n’ont pas encore pris une décision, d’autres encore ne voient aucun avantage à se regrouper.

Visiblement la question divise une grande partie de la communauté. Elle l’interpelle aussi puisque près de 25 % des électeurs a déjà fait son choix lors du vote anticipé, samedi dernier. Les autres seront appelés à voter lundi.

Avec les renseignements de Camille Bourdeau