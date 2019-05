Caroline Roy sera présidente-directrice générale par intérim du CISSS-AT

En l'absence du PDG Yves Desjardins lors de la séance du conseil d'administration de jeudi, dont le contrat prendra fin le 7 mai, Caroline Roy assumait toutefois déjà de facto toutes les responsabilités de la haute-direction.

Dans la loi, il est prévu qu'en cas de vacance au poste de président-directeur général, automatiquement, c'est la présidente-directrice générale adjointe qui assure les fonctions par intérim, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau PDG nommé par le gouvernement , explique Mme Roy.

L'organisation n'est pas au courant du temps que le gouvernement compte prendre avant de procéder à la nomination.

Le C.A accepte la décision de la ministre

Le conseil d'administration du CISSS-AT avait vivement dénoncé le non-renouvellement du contrat d'Yves Desjardins il y a quelques semaines par la ministre de la Santé.

Le président du C.A, Claude Morin, explique que les membres ne poursuivront toutefois pas leurs représentations au gouvernement sur cet enjeu.

Une fois qu'une décision ministérielle est arrêtée, elle est arrêtée, on se mettra pas à radoter. On va regarder vers l'avant pour s'assurer que le prochain ou la prochaine PDG entre en fonction le plus rapidement possible. Claude Morin

M. Morin souligne que le poste de PDG et de PDG adjoint est complémentaire et qu'il serait donc souhaitable qu'une nomination se fasse la plus rapidement possible.