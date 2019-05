Les Hôtesses d'Hilaire remportent deux prix aux ECMA

Grâce à son plus récent opus, l'opéra-rock Viens avec moi, le groupe acadien Les Hôtesses d'Hilaire s'est distingué à la soirée de remise des Prix de la musique de la côte est, jeudi soir, à Charlottetown.

Un texte de Marika Bellavance

L'album Viens avec moi des Hôtesses d'Hilaire a été sacré Enregistrement francophone de l'année et Enregistrement de l'année - Groupe.

On a pris deux ans et demi pour écrire cet album-là. Alors, que le monde le reconnaisse, ça fait chaud au coeur , affirme le chanteur du groupe, Serge Brideau.

On était surpris de gagner ce prix-là! C'est vraiment une belle reconnaissance. Serge Brideau, chanteur des Hôtesses d'Hilaire

Dans la catégorie Enregistrement de l'année - Groupe, Les Hôtesses d'Hilaire étaient en nomination aux côtés de Vishtèn et de groupes anglophones.

Les Hôtesses d'Hilaire ont remporté deux prix lors de la remise des Prix de la musique de la côte est à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

Cette année, les artistes acadiens n'étaient pas limités à la seule catégorie francophone. Productions anglophones et francophones se côtoyaient dans plusieurs catégories.

« Je pense que les ECMA regardent ce qui se passe [en Acadie aussi]. Les grosses têtes d'affiche, comme Lisa LeBlanc et Radio Radio, vont venir aux ECMA et ce ne sera plus une question d'anglais ou de francais. Ça va être juste une affaire de musique, explique Serge Brideau. Je pense qu'on est passé par-dessus ça. »

« Une réunion de famille »

En plus des Hôtesses d'Hilaire, les artistes Raphaël Butler, Joannie Benoît, Chloé Breault et Simon Daniel étaient nommés dans la catégorie Enregistrement francophone de l'année.

Ils ont saisi cette occasion pour se rassembler et montrer leur appui à leurs amis musiciens. C'est un peu comme une réunion de famille , mentionne Joannie Benoît.

Je suis en nomination avec de super bons artistes, alors pour moi, juste ça, c'est une victoire , ajoute Raphaël Butler.

Jeremy Dutcher et Classified ont aussi remporté deux prix au cours du gala. Animée par l'humoriste Jonathan Torrens, la soirée a été ponctuée de plusieurs performances d'artistes, tels que Lennie Gallant, Les Hôtesses d’Hilaire, Rachel Beck et Vishtèn.

Le reste des prix, y compris les Prix de l’industrie de la côte est, seront remis dimanche à Charlottetown.