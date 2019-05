L'échangeur Turcot et le pont Jacques-Cartier à éviter ce week-end

Plusieurs fermetures et détours sont à prévoir ce week-end sur le chantier du nouvel échangeur Turcot ainsi que sur le pont Jacques-Cartier où seulement une voie sera ouverte dans chaque direction.

Les automobilistes en provenance de l’ouest de Montréal et de l’aéroport Montréal-Trudeau ne pourront accéder au centre-ville en empruntant l’autoroute 20 est pendant tout le week-end en raison de travaux de démolition de l’ancien échangeur Turcot et de travaux de construction, notamment de la route 136, annonce le ministère des Transports du Québec.

Fermeture de la 20 est

L’autoroute 20 est, la route 136 et la 720 est seront complètement fermées entre l’échangeur Turcot et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, à partir de vendredi 23 h jusqu’à lundi matin 5 h.

Pour entrer au centre-ville à partir de l’ouest, les automobilistes devront emprunter la bretelle 15 nord (Décarie) jusqu’à la sortie 66 du chemin de la Côte-Saint-Luc et faire demi-tour pour revenir ensuite sur leurs pas vers le centre-ville en empruntant l’A-15 sud (Décarie ).

Des détours seront aussi à prévoir pour les automobilistes en provenance de l’autoroute 20 est qui se dirigent vers L’Île-des-Sœurs et le pont Champlain en raison de la fermeture de la bretelle de l’A-20 est pour l’A-15 sud de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Agrandir l’image Plusieurs entraves sont à prévoir ce week-end dans l'échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Toujours dans l’échangeur Turcot, les automobilistes qui circuleront sur l’autoroute 15 sud ne pourront emprunter la bretelle qui conduit à l’autoroute 20 ouest vers Lachine, le pont Honoré-Mercier et Dorval en raison d’une fermeture de vendredi 23 h jusqu’à lundi 5 h.

Il en sera de même pour la bretelle qui relie l’autoroute 15 sud à la route 136 est vers le centre-ville.

Les automobilistes qui arrivent de la Rive-Sud, du sud-ouest de Montréal ou de île des Sœurs par l’autoroute 15 nord ne pourront par ailleurs pas accéder à l’autoroute 20 ouest de vendredi 23 h jusqu’à lundi 5 h.

Fermeture de la rue Saint-Jacques

Agrandir l’image La rue Saint-Jacques sera fermée tout le week-end dans les deux sens. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

En périphérie du chantier de l’échangeur Turcot, la rue Saint-Jacques sera complètement fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h entre le chemin Glen/rue de Courcelles et le boulevard Décarie.

Des fermetures seront aussi à prévoir au cours du week-end notamment sur les rues Angers et Saint-Patrick (en direction ouest seulement), ainsi que sur le chemin de la Côte-Saint-Paul.

Ces fermetures de fin de semaine qui font désormais partie du paysage montréalais sont nécessaires pour compléter la démolition des anciennes structures de béton armé du vieil échangeur Turcot qui sont démantelées à près de 90 %, selon la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Bensadoun.

Plusieurs travaux doivent aussi être effectués pour compléter les routes et les accès au nouvel échangeur qui doit être terminé en 2020, promet la porte-parole du MTQ.

Fermeture partielle du pont Jacques-Cartier

Le pont Jacques-Cartier. Photo : iStock

Outre le chantier de l’échangeur Turcot, des retards seront aussi à prévoir tout le week-end aux abords du pont Jacques-Cartier où seule une voie sera ouverte dans chaque direction à partir de vendredi soir 23 h jusqu’à lundi matin 5 h.

La rampe d’accès au pont qui conduit au parc Jean-Drapeau sera aussi fermée en direction Montréal, selon le même horaire.

Ces entraves sont nécessaires pour permettre aux équipes de la société fédérale Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain de compléter des travaux de renforcement et de peinture de la structure d’acier du pont.

Fermeture de la 132 à Brossard

Sur la Rive-Sud, les automobilistes qui circulent dans l’axe est-ouest devront pour leur part composer tout le week-end (de vendredi 23 h à lundi 5 h) avec une fermeture complète de la route 132 dans les deux directions à la hauteur du pont Champlain, à Brossard.

Les automobilistes pourront contourner le chantier via le boulevard Marie-Victorin à partir de la sortie 53 en direction est et à partir de la sortie 75 en direction ouest.