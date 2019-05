« On essaie de garder le sourire »: débrouillardise, entraide et résilience en zone inondée

Les temps sont durs pour les résidents des zones touchées par les inondations en Outaouais et dans l'Est ontarien. Mais malgré les épreuves, plusieurs d'entre eux travaillent toujours d'arrache-pied pour sauver leur maison. La solidarité des bénévoles, de proches et de voisins empêche certains de céder au découragement. Portraits.

Par un mercredi pluvieux, Stéphane Jetté arrive en bateau au coin de la rue Watt et Versailles. Ce fonctionnaire fédéral fait partie des nombreux sinistrés du secteur qui restent toujours dans leur maison, faisant fonctionner les pompes à plein régime.

Stéphane Jetté, sinistré des inondations à Gatineau Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Il vient maintenant chercher un nouvel aspirateur à eau Shop-Vac, pour s'assurer que certains équipements, comme sa fournaise, ne traînent pas dans l'eau. Son solage a été refait après les inondations de 2017 afin d'être résistant à l'eau. Sauf qu'en pratique, il y a de petites fuites.

Au moins l'eau n'est pas rentrée dans le sous-sol comme en 2017 , relativise-t-il, confiant que sa fondation va tenir le coup cette fois-ci.

On essaie de garder le sourire , ajoute-t-il avant de repartir vers la rue Hurtubise transformée en rivière.

Patrick Chartrand, bénévole lors des inondations de 2019 Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Ces jours-ci, Patrick Chartrand se promène en ponton dans le secteur de la rue Hurtubise pour aller porter des cafés et des repas aux sinistrés. Ce résident de Wakefield n'est pas inondé, mais il a pris au moins deux semaines de congé pour soutenir l'effort contre la crue des eaux. Il a d'abord aidé à la livraison de sacs de sable, érigé des digues et même construit un quai.

Maintenant, une quinzaine de bénévoles se relaient dans ce secteur pour surveiller les pompes, donnant un petit répit aux personnes inondées. Mais M. Chartrand distribue principalement du réconfort.

C'est comme si on leur donnait un million de dollars, à ces gens-là. Les gens pleurent, ils nous regardent comme si on était des sauveurs , rapporte-t-il.

Annie Castonguay, sinistrée des inondations de Gatineau Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Annie Castonguay a choisi d'évacuer son domicile près du marché Notre-Dame, dans le district du Lac-Beauchamp. Alors que l'eau montait, l'endroit était rendu difficile à vivre.

Elle est épuisée par les aller-retour entre son lieu de travail, son hôtel à Hull et sa maison, où elle se rend trois fois par jour pour s'assurer que l'eau n'atteigne pas le panneau électrique dans son sous-sol, rempli d'un pied et demi d'eau. Mais elle est reconnaissante de toute l'aide qu'elle a reçue de la part d'amis, collègues de travail, bénévoles, conseiller municipal et de voisins.

On a un voisin qui est bricoleur et il a eu l'ingénieuse idée de faire un mur commun tous les voisins ensemble, sept voisins. Honnêtement, c'est ce qui nous sauve présentement , croit-elle.

Louis Gaudet, sinistré des inondations à Aylmer Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Louis Gaudet a confiance que sa maison d'Aylmer va tenir le coup grâce à une fondation de bonne qualité, des protections de sacs de sable, des parcelles de bois pour briser les vagues, de l'entraide, de l'ingéniosité et une réactivité à toute heure du jour ou de la nuit.

Il constate que la Ville et les citoyens étaient bien préparés cette année. La maison de mes parents, qui est juste à côté, on l'a rénovée en 2017, parce qu'elle avait été gravement endommagée. Elle est un peu plus haute que la nôtre et eux sont complètement immunisés , souligne-t-il.

Blain Mainville, sinistré des inondations à Mansfield-et-Pontefract Photo : Radio-Canada / Florence Nguéno

Blain Mainville, de Mansfield-et-Pontefract, travaille sans relâche nuit et jour pour protéger sa maison. Sa volonté lui permet de traverser cette épreuve, malgré le manque de sommeil.

Vingt-quatre heures par jour, on est cinq personnes et on a des pompes qui pompent tout le temps. On a brûlé cinq pompes. On a acheté 800 $ de pompes hier , explique-t-il avec aplomb.

Julien Gibeau lutte pour protéger des inondations la maison familiale de Clarence-Point dans l'Est ontarien. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Quatre mille sacs de sable. C'est minimalement ce que Julien Gibeau et ses proches ont eux-mêmes rempli pour ériger une digue autour de sa demeure de Clarence-Rockland.

Il ne trouve pas les mots pour remercier tous ceux qui lui ont donné un coup de main. Il y a eu un étranger, en pleine nuit, quand ça allait très mal, qui nous a vus, nous a entendu crier et qui est venu nous aider pendant trois ou quatre heures. On a fait des nouvelles connaissances comme ça aussi , dit-il avec émotion.

Avec la participation de Florence Ngué-No et Denis Babin