Un projet de regroupement municipal crée des tensions dans la région d’Évangéline

En tant que résident d'une communauté non incorporée, Jean Gallant craint d'être entraîné dans un regroupement municipal sans être consulté.

Ils veulent taxer pas mal tout: la terre des fermiers, les terres à bois, toutes les propriétés, les maisons, et la taxe n’est pas légère. C’est pas mal une grosse taxe. Aussi avec ça, ce qui est plus [inquiétant], c’est le choix des [arrêtés municipaux]. On ne sait pas ce qui va venir avec les lois, comment ça va changer. On nous répond qu’on peut tout décider ça après qu’on est amalgamé. Ce n’est pas une réponse, ça , lance Jean Gallant.

Le comité qui étudie le projet assure qu'aucune décision ne sera prise sans que la population ne soit d'abord consultée.

On ne veut pas être ennemi avec nos voisins. C’est clair. On est vraiment encore dans une phase de discuter, de parler avec les gens. Le comité même, je dirais, explore l’option, mais les membres du comité ont encore beaucoup de questions et pas de réponse, affirme un membre du comité , Nick Arsenault.

Il lance un appel au calme dans la communauté.

Au cours des derniers jours, les maires d'Abram-Village et de Wellington, qui sont membres du comité de travail, ont été visés par des actes de vandalisme.

Avec des renseignements de François-Pierre Dufault