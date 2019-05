Coupe du Président : les Huskies remportent le premier match de la finale

L'équipe abitibienne prend les devants 1-0 dans la série.

Le capitaine des Huskies, Rafael Harvey Pinard, et son coéquipier Félix Bibeau récoltent deux buts et une passe dans la rencontre.

Après la rencontre, Mario Pouliot, l'entraîneur-chef des Huskies, n'était pas entièrement satisfait de la performance de ses joueurs.

L'équipe doit mieux jouer si elle veut remporter cette série, a-t-il fait valoir. On va prendre la victoire, dit-il. La bonne nouvelle c'est que l'on sait que l'on est capable d'être bien meilleur que ce qu'on a été ce soir. Ce soir, je vais saluer notre discipline, notre gardien a fait de gros arrêts et Rafael Harvey-Pinard a joué comme un Husky.

L'entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax, Eric Veilleux, en discussion avec un arbitre. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Les Mooseheads ont écopé de neuf pénalités dans la rencontre, contre seulement une pour les Huskies.

L'entraîneur-chef des Mooseheads, Eric Veilleux, était déçu de la tournure de la rencontre, lui qui croit que son équipe a joué un bon match.

Que je chiale ou que je ne chiale pas… j'ai essayé d'avoir des explications et je n'en ai pas eu, se désole l'entraîneur. Je trouve ça décevant pour mes joueurs, pour être honnête. Parce que l'on a joué un excellent match.

Rafael Harvey-Pinard croit que les Huskies ont joué de nervosité lors de la rencontre. Il sait que l'équipe devra s'ajuster pour le reste de la série.

Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Peut-être un peu de nervosité. Durant la partie, on avait peut-être le bâton serré. Puis, ça fait une semaine qu'on n'a pas joué, c'est peut-être la raison de notre exécution. Il faut qu'au prochain match on soit meilleur et qu'on revienne plus fort , explique-t-il.

Le gardien des Huskies, Samuel Harvey, a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires dans le match.

Le repos sera de courte durée pour les deux équipes qui se retrouvent vendredi soir à l'aréna IAMGOLD pour le deuxième affrontement de la série.