Les pompiers se préparent à la saison des feux de forêt

En raison des risques accrus de feux de forêt, une soixantaine de pompiers, d'ambulanciers et des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont mené un exercice commun, jeudi, à North Vancouver, à la limite entre la forêt et la ville.

En effet, ces feux se déclenchent de plus en plus tôt en Colombie-Britannique. L’hiver dernier ayant été plus sec que les années précédentes, les pompiers craignent une saison d'incendies de forêt encore chargée.

Pour s’y préparer, les services de secours de la métropole se sont déployés en deux emplacements de la rive nord de Vancouver, là où les nouvelles constructions se rapprochent des arbres.

Brian Hutchinson, chef des services d’incendie et de secours de North Vancouver, se réjouit de la collaboration avec les pompiers de West Vancouver. C’est une occasion pour nous de rassembler les différentes équipes explique-t-il.

Les pompiers ont déployé des tuyaux au pied des arbres, installé des réservoirs d’eau et fait appel à des hélicoptères chargés d’eau. Ils ont déclenché des fumigènes pour simuler un véritable incendie.

Nous simulons un feu de forêt dans notre environnement urbain. Brian Hutchinson, chef des services d’incendie et de secours de North Vancouver

L’exercice se déroule tous les deux ans et il est de plus en plus nécessaire selon Fiona Dercole, directrice de la gestion des urgences de la rive nord de Vancouver.

Historiquement, peu d’incendies de forêt de grande envergure avaient lieu ici, grâce au climat côtier, explique-t-elle. Or, 2017 et 2018 ont été deux saisons de forêt parmi les plus dévastatrices. On anticipe que cela va devenir plus fréquent avec les changements climatiques.

Les pompiers se sont entraînés à installer des réservoirs d'eau artificiels. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les étés sont de plus en plus longs et secs, ce qui augmente les risques d’incendie de forêt qui, eux aussi, durent de plus en plus longtemps. En août dernier, un brasier non loin de Horseshoe Bay a rappelé que les feux de forêt pouvaient aussi menacer les villes.

Un hélicoptère survole un feu de forêt près de Horseshoe Bay en 2018. Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

Les pompiers sont en train d'évaluer les résultats de l’entraînement et partageront les meilleures pratiques avec leurs collègues du Grand Vancouver.

Avec les informations de Noémie Moukanda.