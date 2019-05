Un propriétaire victime de pyrrhotite abandonné par son entrepreneur

Ils ont tout laissé ça à l'abandon. Comme s'ils s'étaient sauvés , raconte Luc Perron.

La maison, dont les fondations devaient être remplacées en raison de la pyrrhotite, est laissée à l'abandon depuis janvier.

Depuis janvier, rien n'a été fait sur le chantier de cette maison qui a de la pyrrhotite. Photo : Radio-Canada

Les Entreprises le Colimaçon n'ont pas terminé les travaux et, pire encore, un associé de l'entrepreneur refuse que M. Perron fasse compléter les travaux par une autre entreprise.

Il a fait valoir ses droits en levant une hypothèque légale. Résultat, M. Perron a maintenant les mains liées.

Nous autres, on est des victimes dans ce dossier-là. On est pris entre les deux et on a les deux mains attachées et on ne peut rien faire. Luc Perron, propriétaire

Depuis janvier, le chantier abandonné n'a pas été sécurisé. Des éléments du bâtiment se sont effondrés sous le poids de la neige.

Le propriétaire Luc Perron affirme que les lieux ne sont pas sécuritaires. Photo : Radio-Canada

Luc Perron, qui vit maintenant à Laval, tente de trouver une voie de sortie. Il a retenu les services d'un avocat sans pour autant envisager de longues procédures judiciaires.

On est aussi bien de régler à l'amiable et régler rapidement et continuer les travaux pour que ça se fasse le plus vite possible. Faut que ça grouille là. Je comprends les voisins qui [déménagent]. Je resterais pas à côté de ça , dit-il.

Luc Perron estime qu'il perdra au moins 50 000 $ dans cette aventure.

Le chantier a été laissé à l'abandon par l'entrepreneur. Photo : Radio-Canada

La Ville est au courant de la situation.

Nos inspecteurs se sont rendus sur place et ont constaté l'état des lieux, alors la Ville peut effectivement choisir d'entamer des procédures judiciaires, aviser le propriétaire et l’entrepreneur pour que les lieux soient rétablis , indique la porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

Les propriétaires des Entreprises le Colimaçon n'ont pas rendu nos appels téléphoniques.

