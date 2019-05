Le CISSS-AT anticipe un déficit de 23 M$

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) devrait clôturer son année financière, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, avec un déficit de 23 millions de dollars. C'est ce qui a été annoncé lors de la séance du conseil d'administration de jeudi.

Les vérifications comptables ne sont pas encore terminées, mais l’organisation s’attend à un déficit d’une telle ampleur.

Des membres du conseil d’administration du CISSS-AT rencontreront la ministre de la Santé Danielle McCann la semaine prochaine pour tenter de la convaincre de revoir à la hausse le financement gouvernemental. Le CA va exercer son rôle d’influenceur politique, souligne le président du CA, Claude Morin. On va faire valoir à la ministre à Québec les enjeux au niveau du financement.

On va demander ces montants-là de façon récurrente pour qu’on passe à autre chose. Claude Morin, président du CA du CISSSS-AT

Le CISSS-AT est systématiquement déficitaire. Cette situation s’explique, selon l’organisation, par les particularités régionales qui ne sont pas prises en compte lors de l’octroi du financement gouvernemental. On pense notamment aux déplacements des usagers, souligne la présidente-directrice générale adjointe (PDGA), Caroline Roy. C’est facile à comprendre que le budget qu’on doit y accorder est beaucoup plus important que d’autres régions.

Main-d’œuvre indépendante et temps supplémentaire

« L’optimisation » a toutefois permis de réduire les dépenses, selon Mme Roy, qui explique que la transformation va se poursuivre dans les prochaines années. La limite va être la qualité des services qu’on doit donner aux usagers ultimement, précise-t-elle.

Le déficit de cette année est notamment attribué au recours fréquent à des agences privées pour l’embauche de main-d’œuvre indépendante. Le coût est beaucoup plus important pour chaque heure travaillée , affirme Mme Roy.

La PDGA pointe également le temps supplémentaire et l’assurance salaire comme cause de l’augmentation des dépenses. Elle souhaite cependant atteindre l’équilibre budgétaire en 2022 si le ministère augmente le financement du CISSS-AT. Entre 12 et 16 millions de dollars supplémentaires seraient nécessaires, selon Mme Roy.

Le président du CISSS-AT estime aussi que le financement aux organismes communautaires assuré par le gouvernement devrait être revu à la hausse. On appuie les démarches de nos organismes communautaires de bonifier ces budgets-là , a-t-il déclaré en marge de la séance.

Il affirme cependant que le CISSS-AT n’est pas en mesure d’octroyer davantage de fonds aux organismes à même son budget.