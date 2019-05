Conflit entre Bell et Québecor : pas d'impact sur les Nordiques, dit Péladeau

Le signal a été brouillé pendant certains matchs des séries éliminatoires en raison d'un litige commercial opposant Bell et Québecor, une mesure jugée illégale par la Cour supérieure,

Pierre Karl Péladeau affirme que le commissaire Gary Bettman était bien au fait de la situation et que ce litige avec Bell n'aura aucune conséquence pour Québecor quant à ses relations avec la Ligue nationale de hockey (LNH).

« J'ai entendu dire par certains effectivement que ça pouvait avoir cette conséquence. Vous savez, le commissaire était très informé de cette situation et c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Il faut savoir que les distributeurs et les diffuseurs, lorsqu'ils ne s'entendent pas, ils ont le droit de le faire », a plaidé M. Péladeau.

Pas de solution

Par ailleurs, le PDG ne voit toujours pas de solution à court terme pour régler le conflit avec Bell. « Je n'ai pas bon espoir malheureusement. On va continuer à le faire et jusqu'à tout récemment, devant le tribunal, on a proposé de s'assoir et bon, c'est l'arrogance historique de Bell », a-t-il pesté.

Pierre Karl Péladeau souhaite notamment que Bell offre les chaînes TVA Sports dans le même forfait que le Réseau des sports (RDS), propriété de Bell.

« Si demain matin nous étions dans ce forfait-là, vous savez quoi? Ce serait 200 000 nouveaux clients que nous aurions et à ce moment-là on aurait une expectative de rentabilité. »

Au sujet du retour éventuel des Nordiques, Pierre Karl Péladeau n'avait rien à dévoiler sur les discussions avec la LNH, sinon qu'il demeure persuadé que Québecor a tout ce qu'il faut pour concrétiser le projet.