Mort d’une fillette à Granby : le grand-père du petit Thomas Audet en colère

André Simard accuse tous ceux qui ont croisé la fillette d'être en partie responsables de sa mort.

Trois ans après le décès du petit Thomas Audet, qui n’avait pas encore deux ans, la famille poursuit la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour incurie. Elle n'a même pas eu accès à son dossier médical.

On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas quand il est mort. Tout ce qu'on a réussi à savoir à l'heure actuelle, c’est que l'enfant est mort entre 8 h et 9 h. André Simard, grand-père de Thomas Audet

La mort de la fillette de Granby le met en colère.

Bon sang! C’est quoi la société qu'on a présentement pour laisser partir un enfant comme ça? Ça me blesse , lance-t-il.

André Simard rappelle qu'au Saguenay, la DPJ avait fait l'objet d'un rapport accablant déposé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Il y a eu des modifications à la DPJ ici au Saguenay, heureusement. Si Thomas en a sauvé un, deux ou trois, Dieu merci , poursuit le grand-père.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carman, a suspendu le Directeur de la protection de la jeunesse de l’Estrie, dans la foulée des événements survenus à Granby. Québec a ordonné une enquête publique du coroner, en plus de l'enquête de la Sûreté du Québec et deux autres enquêtes internes.

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay Lac-Saint-Jean ne souhaite pas revenir sur le dossier du petit Thomas Audet. À la Sûreté du Québec, on indique que l'enquête criminelle est en cours.

D'après le reportage de Gilles Munger