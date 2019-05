Un nombre record de véhicules en circulation au Québec

Près de 5,5 millions de Québécois sont titulaires d'un permis de conduire, selon les chiffres remis par la SAAQ au ministre des Transports François Bonnardel, le 29 avril.

Chaque Québécois en âge de conduire possède en moyenne 1,06 véhicule, peut-on lire dans le rapport.

La croissance du nombre de véhicules sur les routes est continue depuis le début du siècle dernier. Il est loin le temps de 1908, où le Québec ne comptait que... 396 voitures.

L'augmentation continue de la population québécoise explique en grande partie cette croissance, mais pas seulement. Puisqu'en compilant les données de la SAAQ, on se rend compte que le nombre de Québécois en âge de conduire a augmenté de 8,6 % depuis 10 ans, alors que le nombre de véhicules en circulation a lui augmenté de 16,6 %.

Il faut toutefois signaler que pour la première fois, de 2017 à 2018, la hausse du nombre de véhicules (+0,85 %) a été plus faible que celle de la population en âge de conduire (+1,06%).

Le nombre de voitures électriques augmente rapidement, mais constitue encore une goutte d'eau. Les 40 000 voitures électriques représentent 0,6 % du total de véhicules en circulation.

Meilleur bilan depuis 50 ans au chapitre des accidents de la route

Avec 1723 accidents de moins qu’en 2017, le Québec présente son « meilleur bilan routier depuis 50 ans », selon le rapport préliminaire.

En 2018, il y a eu 359 décès sur les routes de la province, contre 362 l'année précédente.

Quant aux blessés graves, ils étaient chiffrés à 1435 l'an dernier, contre 1503 en 2017.

Une scène d'accident sur la route 117, en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

« Bien que l’amélioration du bilan routier devienne plus difficile, écrit la SAAQ, il est possible de faire des gains additionnels afin de se rapprocher des plus performants. »

Le Québec présente un meilleur bilan que le Canada, la France et les États-Unis, mais fait encore moins bien que l'Ontario, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

Les plaques personnalités : un succès pour la SAAQ

Les automobilistes québécois ont été nombreux à s'acheter une plaque d'immatriculation personnalisée, offerte par la SAAQ depuis le 27 juillet.

Le rapport annuel préliminaire indique que la société d'État en a écoulé près de 24 000, l'an dernier, ce qui dépasse le seuil fixé de la rentabilité du projet. Ces plaques sont vendues 249,50 $.