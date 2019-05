Un treizième gain consécutif en séries pour les 67 d’Ottawa

Les unités spéciales ont été déterminantes dans ce match alors que le Storm n'a inscrit qu'un seul but en neuf occasions en avantage numérique. En contre-partie, les Ottaviens se sont montrés opportunistes en faisant briller la sirène quatre fois sur cinq avec l'avantage d'un homme.

Je ne pense pas que le score démontre l'allure du match, je pense qu'on a eu de l'adversité. On a su la gérer, mais ça reste quand même que Guelph ont joué un très bon match , a évalué l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, André Tourigny, après la rencontre.

Sasha Chmelevski a ouvert la marque alors que moins de quatre minutes étaient écoulées en première période. Puis, Tye Felhaber a doublé l’avance des siens en avantage numérique sur un puissant tir du poignet dans la lucarne, à la fin du premier engagement.

Les représentants de la capitale ont débuté la deuxième période de la même façon que la première : faisant trembler les cordages. Laissé seul dans l’enclave, Lucas Chiodo a fait payer le Storm.

Le capitaine des visiteurs, Isaac Ratcliffe, a toutefois réduit l’écart moins d’une minute plus tard en y allant à son tour d’un tir précis pour déjouer Michael DiPietro.

Par la suite, l’espoir des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a profité d’un retour de lancer en avantage numérique pour porter à 13 sa séquence de matchs avec au moins un point. Avant la fin du deuxième vingt, le jeune Marco Rossi a redonné une avance de deux buts aux locaux.

En troisième période, Fedor Gordeev s'est vu décerner une inconduite de partie pour une mise en échec par derrière sur Alec Bélanger. Sasha Chmelevski et Tye Felhaber en ont alors profité pour inscrire leur deuxième but du match tandis que Noel Felhaber a marqué également pour se joindre au festival offensif.

Michael DiPietro a effectué un impressionnant total de 37 arrêts dans la victoire des siens.

Notre gardien de but a été fantastique, notre avantage numérique et nos unités spéciales ont été dominantes, je pense que c'est ça qui est l'histoire du match , estime Tourigny, qui a été couronné entraîneur de l'année dans la OHL plus tôt cette semaine.

Imbattables jusqu’à preuve du contraire

L’équite ottavienne demeure ainsi invaincue dans ces séries éliminatoires, elle qui a accédé à la finale de la OHL en complétant trois balayages en autant de séries.

Ils ont inscrit 67 buts au cours de cette séquence, bon pour une moyenne frôlant les 6 buts par match contre seulement 29 buts accordés.

Les 67 auront à coeur de poursuivre leur saison historique en se qualifiant pour la Coupe Memorial. Jamais une équipe n'y a accédé en remportant 16 matchs consécutifs dans l'histoire la Ligue canadienne de hockey.

Un adversaire résilient

Pour se tailler une place en finale, le Storm a comblé un déficit de 0-3 contre les Knights de London en deuxième ronde en remportant quatre victoires consécutives pour causer la surprise.

À la ronde suivante, le Storm tirait de l'arrière 3 à 1 contre le Spirit de Saginaw, pour finalement revenir de l'arrière et remporter la série avec une autre victoire dans un septième match sur la route.

L’électrisant Nick Suzuki n’est pas étranger au succès de son équipe. Il trône au sommet de la liste des meilleurs pointeurs de la Ligue en séries éliminatoires avec 14 buts et 32 points en 19 matchs.