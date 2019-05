La lutte aux dépotoirs clandestins s’intensifie dans la MRC de Sept-Rivières

Actuellement, 185 dépotoirs clandestins sont répertoriés sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières.

Une nouvelle plateforme web permettra de signaler les observations faites sur le terrain (Nouvelle fenêtre) , précise Caroline Cloutier, conseillère en environnement à la MRC de Sept-Rivières.

On lance aujourd’hui une plateforme cartographique en ligne. Les gens vont pouvoir voir l’ampleur du phénomène et utiliser un formulaire qui est très simple justement. On ajoute une petite photo, la localisation cartographique de tout ça et, voilà, le tour est joué, le signalement est envoyé à la MRC , illustre Caroline Cloutier.

Caroline Cloutier, conseillère en environnement à la MRC de Sept-Rivières. Photo : Radio-Canada / François Robert

Des capsules sous forme de bandes dessinées circuleront aussi sur Internet pour faire réfléchir les gens au problème et les inciter à adopter de bons comportements comme se rendre à l’écocentre pour y porter ses matières résiduelles qui peuvent être récupérées.

Souvent, en environnement, on peut se faire dire que l’on est moralisateurs. On dit toujours aux gens quoi faire avec ce concept-là. Ce que l’on voulait, c’est de lancer notre message sous une forme de divertissement , explique Caroline Cloutier.

Un concours est aussi organisé avec des prix pour ceux qui signalent des dépotoirs clandestins et pour ceux qui vont porter des matières à l’écocentre. Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a souligné que beaucoup d'argent avait été investi dans les écocentres justement pour que les gens les utilisent et protègent l'environnement.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, espère que les mentalités changent et que de tels gestes tendent à disparaître. Photo : Radio-Canada / François Robert

En plus de continuer les efforts de sensibilisation sur cette problématique, ce projet comporte aussi un volet nettoyage.

Outre le portrait à jour de la situation, ça nous aide à cibler les contrevenants, ça nous aide à établir de réelles priorités de nettoyage parce que ce n’est pas parce qu’un site est proche de nous qu’il est nécessairement problématique à l’égard de l’environnement, souligne Caroline Cloutier. Donc, si on a un portrait fiable, c’est beaucoup plus facile d’investir les sous au bon endroit et, ensuite, ça nous permet d’établir des mesures de prévention qui sont plus adaptées à 2019.

Dix sites prioritaires seront identifiés et nettoyés au cours des prochains mois.

Une carcasse de camionnette retrouvée près d'un pylone d'Hydro-Québec. Photo : Gracieuseté MRC de Sept-Rivières

La Société du Plan Nord injecte 72 200 $ dans ce projet dont le budget total pour les deux prochaines années avoisine les 200 000 $ en incluant les gratuités en service des partenaires.

Les outils développés dans la MRC de Sept-Rivières pour lutter contre les dépotoirs clandestins pourraient inspirer les autres MRC de la Côte-Nord dans ce combat qu'elles doivent aussi mener sur leur territoire.