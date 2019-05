Le lac Nipissing atteint un niveau critique

L’ OPNNBMOffice de protection de la nature de North Bay-Mattawa a prolongé son avertissement d’inondation jusqu’à mardi prochain et rappelle aux gens de tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés des cours d’eau et des rives pour des raisons de sécurité, en raison de l’eau froide et en mouvement rapide.

Le lac Nipissing a atteint 196,22 m aujourd’hui, et on prévoit qu’il continuera de monter pendant les 10 à 15 prochains jours , a déclaré Kurtis Romanchuk, agent de service de l’ OPNNBMOffice de protection de la nature de North Bay-Mattawa .

Cela pourrait constituer une menace pour les propriétés situées le long des rives du lac Nipissing et de la baie Callander, ainsi que le long du cours inférieur de la rivière La Vase, surtout s’il y a de forts vents ou des vagues. Kurtis Romanchuk, agent de service de l’OPNNBM

L’ouvrage de protection contre les débordements du ruisseau Parks fait partie du programme de lutte de l’office de protection de la nature.

Une pompe supplémentaire a été apportée et installée dans le ruisseau aujourd'hui par mesure de précaution, afin d'ajouter une capacité de pompage supplémentaire de 0,3 mètre cube si le niveau d'eau le justifie. Photo : Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa

La structure a été installée en 1994-1995 pour empêcher le lac Nipissing de refouler dans le ruisseau Parks et d’inonder les basses terres environnantes.

La structure est entretenue et testée chaque année, mais il s'agit de la première fois depuis mai 2019 qu'elle pleinement opérationnelle. Photo : Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa

Depuis le 18 avril, plus de 105 mm de précipitations sont tombés dans la région de North Bay-Mattawa, en plus de la fonte de neige équivalant à 100 mm d'eau.

Les 20 mm de pluie prévus au cours des cinq prochains jours contribueront à l’élévation du niveau du lac.

La circulation des bateaux n'est ni permise ni possible à travers la structure pendant qu'elle est en service.